Chińczycy przekopią tunel podmorski na Krym? Brzmi jak science fiction

- Projekt mógłby stworzyć ryzyko polityczne dla Chin, które oficjalnie nie uznały Krymu za część Rosji. „Byłoby dziwne, gdyby konsorcjum dużych chińskich firm lub rząd wspierały taki projekt” – powiedział „The Washington Post” amerykański urzędnik zaangażowany w politykę sankcji.

Z drugiej strony Chiny wspierają Rosję w wojnie z Ukrainą i coraz więcej zarabiają na sankcjach Zachodu. Jednak do tej pory unikały angażowania się bezpośredniego w konflikt.

Most Krymski - historia i znaczenie

Most Krymski łączy Półwysep Kerczeński (Ukraina) z Półwyspem Taman (Rosja). Składa się z dwóch równoległych mostów – drogowego i kolejowego. Jego długość wynosi 19 km (najdłuższy most w Rosji i Europie). Budowa mostu rozpoczęła się w 2016 roku. Część drogowa została oddana do użytku w 2018 r., część kolejowa w 2020 r. Koszt projektu oszacowano na 227,9 miliardów rubli.

Na budowie zarobili bliscy Putinowi oligarchowie, budowa drożała kilkukrotnie. Główne, najbardziej skomplikowane prace wykonały firmy holenderskie, czym złamały sankcje. Zapłaciły za to kary, po kilkaset tysięcy euro. To zapewne dużo mniej niż same na tym zarobiły od Rosjan.

Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę Most Krymski był wielokrotnie atakowany dronami. W październiku ubiegłego roku na moście eksplodowała ciężarówka. Spowodowało to złamanie dwóch przęseł części drogowej, a zbiorniki paliwa z pociągu jadącego na półwysep zapaliły się. Według władz rosyjskich trzy osoby zginęły w eksplozji.

W nocy 17 lipca 2023 r. na Moście Krymskim doszło do kolejnej eksplozji, jedna z dwóch odnóg autostrady została przekrzywiona, ale podpory mostu wytrzymały. Zginęły dwie osoby – małżeństwo, które wybierało się z nastoletnią córką na wakacje na Krym. W październiku przywrócono ruch na moście wszystkimi czterema pasami ruchu.

Kreml stwierdził, że „zapewnienie bezpieczeństwa Mostu Krymskiego wymaga jak najdokładniejszych działań weryfikacyjnych prowadzonych przez nasze właściwe władze”. Putin powiedział, że atak na most jest bezcelowy z wojskowego punktu widzenia. Jego zdaniem Most Krymski „od dawna nie był używany do transportu wojskowego”.

To nie odpowiada jednak prawdzie. Transport kolejowy na Krym obsługuje głównie armię, na co skarżą się już sami mieszkańcy i władze okupacyjne półwyspu, bo kolej odmawia transportu cywilnych towarów.