Sędzia z Zamościa usłyszała zarzuty. Została zatrzymana „na gorącym uczynku przestępstwa”

Aktualizacja: 07.11.2025 12:26 Publikacja: 07.11.2025 11:46
Foto: Adobe Stock
Do zdarzenia doszło w środę 5 października ok. godz. 10.30 na ul. Wyszyńskiego w Zamościu. Po przyjeździe policji na miejsce okazało się, że doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ustalono, że kierująca samochodem marki Suzuki, 59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Teresa Z.-T., nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w tył Hondy prowadzonej przez 66-letniego mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
Jak informuje Prokuratura Krajowa, sędzia została zatrzymana „na gorącym uczynku przestępstwa” i przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, gdzie dokonano trzech kolejnych pomiarów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (z wynikiem ok. 0,85 mg/l). Następnie zatrzymaną przewieziono do placówki medycznej, gdzie pobrano próbki krwi do dalszych badań toksykologicznych. Przeprowadzono również oględziny uczestniczących w kolizji pojazdów.
W czwartek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego na wniosek prokuratury wyraziła zgodę na pociągnięcie Teresy Z.-T. do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie IOZ SN zawiesiła sędzię w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy oraz obniżyła jej wynagrodzenie o 35 proc. na czas zawieszenia.
Po uchyleniu immunitetu Teresie Z.-T. przedstawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Podczas przesłuchania sędzia nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła wyjaśnień. Prokurator nałożył na sędzię nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania. Kobiecie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Czytaj więcej
Sędzia z Wągrowca miał kupić butelkę wódki na stacji paliw, wypić alkohol i odjechać autem do dom...
W komunikacie Prokuratura Krajowa wyjaśnia, iż sędzia została zatrzymana m.in. na podstawie art. 80 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Co do zasady sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego (obecnie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego). Nie dotyczy to jednak zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Jak podkreślono, przesłanki te zostały w niniejszej sprawie spełnione. „Zatrzymanie na gorącym uczynku” ma miejsce nie tylko w czasie popełniania przestępstwa, ale także po jego popełnieniu, o ile sprawca pozostaje jeszcze na jego miejscu lub w jego pobliżu.
O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadomiony został Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który miał prawo nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego, jednak z tego prawa nie skorzystał.
Czytaj więcej
We wtorek Sąd Najwyższy zadecydował o zawieszeniu sędziego Dariusza K. z Sądu Rejonowego w Lubani...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do zdarzenia doszło w środę 5 października ok. godz. 10.30 na ul. Wyszyńskiego w Zamościu. Po przyjeździe policji na miejsce okazało się, że doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ustalono, że kierująca samochodem marki Suzuki, 59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Teresa Z.-T., nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w tył Hondy prowadzonej przez 66-letniego mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
Członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą sędziowie w wyborach powszechnych, które zorganizuje Państwowa Komisj...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
W przyszłym roku do udziału w kwalifikacji wojskowej ma zostać wezwanych 235 tys. osób. Wśród nich będą przede w...
Trwa walka o to, by nie dopuścić do paraliżu inwestycyjnego. Sejm przyjął nowelizację ustawy planistycznej i pra...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas