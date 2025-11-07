Sędzia z Zamościa usłyszała zarzuty. Została zatrzymana „na gorącym uczynku przestępstwa”

Do zdarzenia doszło w środę 5 października ok. godz. 10.30 na ul. Wyszyńskiego w Zamościu. Po przyjeździe policji na miejsce okazało się, że doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ustalono, że kierująca samochodem marki Suzuki, 59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Teresa Z.-T., nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w tył Hondy prowadzonej przez 66-letniego mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Reklama Reklama

Sędzia straciła immunitet, została zawieszona i obniżono jej wynagrodzenie

Jak informuje Prokuratura Krajowa, sędzia została zatrzymana „na gorącym uczynku przestępstwa” i przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, gdzie dokonano trzech kolejnych pomiarów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (z wynikiem ok. 0,85 mg/l). Następnie zatrzymaną przewieziono do placówki medycznej, gdzie pobrano próbki krwi do dalszych badań toksykologicznych. Przeprowadzono również oględziny uczestniczących w kolizji pojazdów.

W czwartek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego na wniosek prokuratury wyraziła zgodę na pociągnięcie Teresy Z.-T. do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie IOZ SN zawiesiła sędzię w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy oraz obniżyła jej wynagrodzenie o 35 proc. na czas zawieszenia.

Po uchyleniu immunitetu Teresie Z.-T. przedstawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Podczas przesłuchania sędzia nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła wyjaśnień. Prokurator nałożył na sędzię nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania. Kobiecie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.