Rzeczpospolita
Prawo
Sędzia z Zamościa usłyszała zarzuty. Została zatrzymana „na gorącym uczynku przestępstwa”

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi Teresie Z.-T., która pod wpływem alkoholu spowodowała kolizję w centrum Zamościa. Kobieta usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Grozi jej trzy lata pozbawienia wolności.

Publikacja: 07.11.2025 11:46

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Do zdarzenia doszło w środę 5 października ok. godz. 10.30 na ul. Wyszyńskiego w Zamościu. Po przyjeździe policji na miejsce okazało się, że doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ustalono, że kierująca samochodem marki Suzuki, 59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Teresa Z.-T., nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w tył Hondy prowadzonej przez 66-letniego mężczyznę. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Sędzia straciła immunitet, została zawieszona i obniżono jej wynagrodzenie

Jak informuje Prokuratura Krajowa, sędzia została zatrzymana „na gorącym uczynku przestępstwa” i przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, gdzie dokonano trzech kolejnych pomiarów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (z wynikiem ok. 0,85 mg/l). Następnie zatrzymaną przewieziono do placówki medycznej, gdzie pobrano próbki krwi do dalszych badań toksykologicznych. Przeprowadzono również oględziny uczestniczących w kolizji pojazdów.

W czwartek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego na wniosek prokuratury wyraziła zgodę na pociągnięcie Teresy Z.-T. do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie IOZ SN zawiesiła sędzię w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy oraz obniżyła jej wynagrodzenie o 35 proc. na czas zawieszenia.

Po uchyleniu immunitetu Teresie Z.-T. przedstawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Podczas przesłuchania sędzia nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła wyjaśnień. Prokurator nałożył na sędzię nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania. Kobiecie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. 

Czytaj więcej

Sędzia kupił wódkę na stacji benzynowej, wypił i odjechał. SN wydał wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia kupił wódkę na stacji benzynowej, wypił i odjechał. SN wydał wyrok
Zatrzymanie sędziego na gorącym uczynku. Prokuratura wyjaśnia

W komunikacie Prokuratura Krajowa wyjaśnia, iż sędzia została zatrzymana m.in. na podstawie art. 80 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Co do zasady sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego (obecnie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego). Nie dotyczy to jednak zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Jak podkreślono, przesłanki te zostały w niniejszej sprawie spełnione. „Zatrzymanie na gorącym uczynku” ma miejsce nie tylko w czasie popełniania przestępstwa, ale także po jego popełnieniu, o ile sprawca pozostaje jeszcze na jego miejscu lub w jego pobliżu.

O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadomiony został Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który miał prawo nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego, jednak z tego prawa nie skorzystał.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy
Sądy i trybunały
Sędzia z Lubania zawieszony. Sąd Najwyższy: dopuścił się czynu karygodnego

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sędziowie Prawo Karne

e-Wydanie
