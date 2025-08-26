Aktualizacja: 27.08.2025 13:34 Publikacja: 26.08.2025 18:40
Sąd Najwyższy
Foto: Adobe Stock
Jak podawały lokalne media, policja zatrzymała sędziego Dariusza K. wieczorem w poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku w Lubaniu na Dolnym Śląsku. „W poniedziałek wieczorem kilkoma uliczkami Lubania zygzakiem przejechał kamper, auto uszkodziło płot i kilka samochodów. Jak relacjonują świadkowie, mężczyzna był pijany i... pewny siebie, że nikt mu nic nie zrobi (...) Kierowca najpierw uszkodził płot i przebił tam oponę, później najprawdopodobniej usiłując wrócić do miejsca skąd wyjechał przejechał kilkoma osiedlowymi drogami w tym koło placu zabaw, gdzie bawiła się gromadka dzieci" – relacjonował zdarzenie lokalny portal eluban.pl.
Dwa dni później minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Dariusza K. - sędziego Sądu Rejonowego w Lubaniu. Jak wówczas przekazano w oświadczeniu, "sędzia pod wpływem alkoholu (miał ponad 1 mg/l w wydychanym powietrzu, ok. 2 promile) jeździł camperem po Lubaniu i wjeżdżał w kolejne płoty".
Minister uznał, że takie zachowanie sędziego nie tylko w powagę Sądu Rejonowego w Lubaniu, ale przede wszystkim naruszyło istotne interesy służby oraz podważyło społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zawiesił w czynnościach sędziego Dariusza K. z Sądu Rejon...
We wtorek o zawieszeniu sędziego K. zdecydowała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu skład orzekający wskazał, iż „fakt prowadzenia przez sędziego pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, jest czynem karygodnym, godzącym w powagę instytucji wymiaru sprawiedliwości jakim jest sądownictwo”.
Sąd Najwyższy zawiesił sędziego w czynnościach służbowych do dnia 1 grudnia 2025 r., uznając, iż „ten okres pozwoli na ewentualne uruchomienie postępowania w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz jest wystarczający do przeprowadzenia czynności wyjaśniających przez właściwego rzecznika dyscyplinarnego”.
Czytaj więcej
Wiceprezes szczecińskiego Sądu Okręgowego sędzia Joanna W.-K., którą 31 lipca zatrzymała policja,...
Sędzia Dariusz K. za czasów rządów PiS pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wcześniej był prezesem Sądu Rejonowego w Miastku. Nominację do SO otrzymał w 2017 roku od Zbigniewa Ziobry. – Wskazany sędzia pracuje w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, ale już od czerwca ubiegłego roku przebywa na zwolnieniu lekarskim – powiedziała portalowi tvn24.pl sędzia Małgorzata Lamparska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak podawały lokalne media, policja zatrzymała sędziego Dariusza K. wieczorem w poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku w Lubaniu na Dolnym Śląsku. „W poniedziałek wieczorem kilkoma uliczkami Lubania zygzakiem przejechał kamper, auto uszkodziło płot i kilka samochodów. Jak relacjonują świadkowie, mężczyzna był pijany i... pewny siebie, że nikt mu nic nie zrobi (...) Kierowca najpierw uszkodził płot i przebił tam oponę, później najprawdopodobniej usiłując wrócić do miejsca skąd wyjechał przejechał kilkoma osiedlowymi drogami w tym koło placu zabaw, gdzie bawiła się gromadka dzieci" – relacjonował zdarzenie lokalny portal eluban.pl.
Ponad 30 proc. uczniów z Ukrainy w starszych klasach liceum i techników rezygnuje z nauki w polskiej szkole, a z...
Jeśli sprzedajemy odziedziczone po najbliższej rodzinie mieszkanie bądź dom i spadek był zwolniony z podatku, ni...
Kiedy prezydent mówi: to ja będę decydował o tym, kto zostaje sędzią, wtedy łamie konstytucję – mówi Waldemar Żu...
Po zawetowaniu w poniedziałek nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki złożył w...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas