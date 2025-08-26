Rzeczpospolita
Sędzia po alkoholu wjeżdżał w płoty. Sąd Najwyższy: czyn karygodny

We wtorek Sąd Najwyższy zadecydował o zawieszeniu sędziego Dariusza K. z Sądu Rejonowego w Lubaniu. Znany z "afery hejterskiej" sędzia prowadził kampera pod wpływem alkoholu i uderzał w zaparkowane samochody.

Jak podawały lokalne media, policja zatrzymała sędziego Dariusza K. wieczorem w poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku w Lubaniu na Dolnym Śląsku. „W poniedziałek wieczorem kilkoma uliczkami Lubania zygzakiem przejechał kamper, auto uszkodziło płot i kilka samochodów. Jak relacjonują świadkowie, mężczyzna był pijany i... pewny siebie, że nikt mu nic nie zrobi (...) Kierowca najpierw uszkodził płot i przebił tam oponę, później najprawdopodobniej usiłując wrócić do miejsca skąd wyjechał przejechał kilkoma osiedlowymi drogami w tym koło placu zabaw, gdzie bawiła się gromadka dzieci" – relacjonował zdarzenie lokalny portal eluban.pl.

Dwa dni później minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Dariusza K. - sędziego Sądu Rejonowego w Lubaniu. Jak wówczas przekazano w oświadczeniu, "sędzia pod wpływem alkoholu (miał ponad 1 mg/l w wydychanym powietrzu, ok. 2 promile) jeździł camperem po Lubaniu i wjeżdżał w kolejne płoty".

Minister uznał, że takie zachowanie sędziego nie tylko w powagę Sądu Rejonowego w Lubaniu, ale przede wszystkim naruszyło istotne interesy służby oraz podważyło społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. 

Sąd Najwyższy: Dariusz K. zawieszony w czynnościach służbowych

We wtorek o zawieszeniu sędziego K. zdecydowała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu skład orzekający wskazał, iż „fakt prowadzenia przez sędziego pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, jest czynem karygodnym, godzącym w powagę instytucji wymiaru sprawiedliwości jakim jest sądownictwo”.

Sąd Najwyższy zawiesił sędziego w czynnościach służbowych do dnia 1 grudnia 2025 r., uznając, iż „ten okres pozwoli na ewentualne uruchomienie postępowania w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz jest wystarczający do przeprowadzenia czynności wyjaśniających przez właściwego rzecznika dyscyplinarnego”.

Awans od ministra Ziobry i udział w aferze hejterskiej

Sędzia Dariusz K. za czasów rządów PiS pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wcześniej był prezesem Sądu Rejonowego w Miastku. Nominację do SO otrzymał w 2017 roku od Zbigniewa Ziobry. – Wskazany sędzia pracuje w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, ale już od czerwca ubiegłego roku przebywa na zwolnieniu lekarskim – powiedziała portalowi tvn24.pl sędzia Małgorzata Lamparska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 

Źródło: rp.pl

