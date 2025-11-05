Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma strategiczne połączenie iTaxi z Ele Taxi dla rynku przewozu osób?

Jakie są plany iTaxi dotyczące dalszych akwizycji na polskim rynku?

Jaka jest kondycja rodzimego rynku przewozu osób?

Po tym jak w kwietniu amerykański Lyft ostatecznie przejął FreeNow, na rynku przewozu osób nad Wisłą nie widać hamowania – procesy konsolidacyjne w branży idą pełną parą. A przoduje w nich iTaxi. Platforma do zamawiania taksówek, za którą stoją znani przedsiębiorcy Łukasz Wejchert (kierujący funduszem Dirlango) i Stefan Batory (twórca Booksy), przyciągnęła właśnie kolejnego dużego gracza – korporację Ele Taxi. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że firma na horyzoncie ma już kolejne transakcje.

– Na przestrzeni kilku miesięcy będą kolejne ruchy. Chcemy iść mocno w Polskę – mówi nam Renata Bardecka, prezes iTaxi.

Na celownik trafić mają korporacje z największych miast w kraju.

Ewolucja zamiast rewolucji

iTaxi zostało właścicielem popularnej, liczącej ponad 30 lat korporacji, ale, przynajmniej na razie, marka Ele Taxi nie zniknie. Jak tłumaczy nam prezes Bardecka, proces integracji ma przebiegać w sposób ewolucyjny.