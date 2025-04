Stało się to o czym za naszą zachodnią granicą spekulowano od tygodni – BMW Group i Mercedes-Benz Mobility, właściciele aplikacji FreeNow, zdecydowali się sprzedać tę platformę łączącą taksówkarzy z pasażerami. Firmę kupił Lyft, główny rywal Ubera na amerykańskim rynku. Operator ten przejął niemiecką spółkę, która należy do wiodących graczy na rynku taxi w Polsce, za 175 mln euro. Po tej akwizycji Lyft i FreeNow łącznie będą działać w 11 krajach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Reklama

Co dalej z FreeNow?

Wszystko wskazuje na to, że marka FreeNow nie zniknie. W komunikacie Lyft podał, że spółka będzie kontynuować swoją działalność bez zmian, zachowując zespół zarządczy i pracowników. Dotąd FreeNow obecny był na dziewięciu rynkach Starego Kontynentu – w sumie oferował przejazdy taksówkami, ale w niektórych lokalizacjach także hulajnogami, czy autami z car-sharingu, w ponad 150 miastach. Na liście rynków, dzięki którym Lyft zwiększy swój zasięg, obok Polski są Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, a także Francja i Austria.

Transakcja sfinalizowana ma zostać w II połowie br. Przedstawiciele amerykańskiej firmy zapewniają, że FreeNow będzie partnerem, który „wesprze realizację strategii wzrostu, uwolni potencjał dla partnerów oraz udoskonali doświadczenia zarówno dla kierowców, jak i pasażerów”. W praktyce to przejęcie to najważniejsza ekspansja Lyft poza Amerykę Północną. W jej efekcie spółka niemal podwaja swój całkowity rynek do pułapu ponad 300 mld przejazdów rocznie. Wartość rezerwacji brutto zwiększa się natomiast o ok. 1 mld euro.