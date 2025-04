Firma w zakresie tego typu dostaw kooperuje już w sumie z około 1000 podmiotów pozarestauracyjnych. – Celem jest jak najlepsze wykorzystanie istniejącej sieci kurierskiej, co poprawia rentowność logistyki – kontynuuje nasz rozmówca. I dodaje, że temu służyć ma również rozszerzanie godzin dostaw restauracyjnych o nocne i poranne.

Pyszne w biznesie na tzw. ostatniej mili, czyli na finalnym etapie dostawy do klienta, ma sporą konkurencję. Q-commerce to bowiem atrakcyjny rynek, który dynamicznie rośnie. Firmy detaliczne coraz częściej chcą jak najszybciej dostarczać towar swoim klientom. – Nasze badanie pokazało, że jednym z najczęściej wskazywanych przez ankietowanych wyzwań jest czas – aż co trzeci detalista deklaruje, że trudno mu zapewnić szybkość dostaw zgodną z oczekiwaniami klientów. Z drugiej strony, blisko połowa myśli, że ekspresowe dostawy do 30 minut nie są możliwe w segmentach ich działalności. Tymczasem szybki model logistyczny to już nie tylko domena gastronomii – zaznacza Agnieszka Majewska, general manager w firmie Stuart.

Szybkie dostawy szybko rosną

Jak wskazuje Majewska, coraz więcej branż – od beauty, przez florystykę, po elektronikę – sięga po tego typu rozwiązania. – Klienci oczekują wygody i natychmiastowej dostępności produktów – dodaje.

Potwierdzają to analizy Statista, z których wynika, że w ub.r. z takich dostaw błyskawicznych korzystało około 597,3 mln osób na całym świecie. Przychody tej branży globalnie sięgnęły 173 mld dol., a prognozy są optymistyczne – szacuje się, że do 2029 r. mogą one przebić pułap 268 mld dol. O perspektywach sektora wiele mówi też rozwój segmentu sprzedaży artykułów spożywczych online. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat branża e-grocery nad Wisłą zanotowała aż 22-proc. wzrost – wynika z danych firmy Strategy&.

Takie błyskawiczne dostawy skusiły ostatnio Amazon, który rozpoczął testy usługi dostarczania e-zakupów w Indiach w ciągu 15 minut. W naszym kraju z końcem ub.r. w ten segment weszła sieć E.Leclerc.