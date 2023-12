Lisek.App będzie dostarczał razem z Uber Eats

Zamawianie posiłków coraz popularniejsze w miastach

Zamawianie posiłków z dostawą to duży rynek, co potwierdza niedawny raport Pyszne.pl. Średnia wartość zamówienia to już 64 zł, choć różni się w zależności od miasta. Średnia tegoroczna cena pizzy w Polsce to 43 zł – o 10 proc. więcej niż w 2022 r.

Platforma to lider rynku dostaw posiłków do domów, największą grupę jej użytkowników, bo 29 proc., stanowią osoby w wieku 29-34 lata. Co piąty to reprezentant grup wiekowych 35-44 lata oraz 45-55 lat. Jeśli chodzi o gusta to zdecydowanie prowadzi kuchnia włoska z daniami takimi jak pizza czy spaghetti. Kolejna jest polska ze schabowym, rosołem i pierogami ruskimi, potem amerykańska z burgerami oraz arabska z kebabem.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Zaostrza się walka dostawców jedzenia. Polacy nie lubią czekać Glovo w rok zwiększyło liczbę partnerów w handlu i gastronomii aż o 40 proc. Poza rynek gastronomiczny wychodzi z kolei Pyszne.pl. Wszędzie szybkie dostawy stają się powoli standardem.

- Wysoka inflacja i rosnące ceny mają bezpośredni wpływ na wybory kulinarne Polaków – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl. – Klienci coraz częściej zwracają uwagę na koszt dań i dokładniej analizują oferty restauracji, poszukując ofert szytych na miarę ich kulinarnych potrzeb. To z kolei powoduje, że zarówno nasza platforma, jak i właściciele biznesów gastronomicznych dostosowują się do nowych realiów rynkowych - dodaje.

Firma zauważa w raporcie, że dania wegariańskie stanowią już 26,7 proc. zamówień, a 8,7proc. to oferta wegańska. W zależności od miasta różnią się też ceny - pizza w Warszawie kosztuje średnio 46 zł, w Gdańsku 40 zł, a w Poznaniu nawet jeszcze nieco mniej, podobnie w Lublinie. Najdroższa jest w Łodzi, gdzie kosztuje 46,4 zł.