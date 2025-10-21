Dla jednych to naturalny etap rozwoju technologii, dla innych – początek nowego rodzaju współistnienia: człowieka i kodu, które zaczynają współpracować w jednym zespole. Rodzi się nowy gatunek. Nie biologiczny, lecz poznawczy. A wraz z nim pytanie, które dotąd nie miało sensu: czy można zaufać współpracownikowi, który nie ma świadomości?

To nie science fiction, lecz kolejny etap ewolucji organizacyjnej, w której człowiek i kod dzielą odpowiedzialność, przestrzeń i decyzje. Już niedługo zespoły nie będą składały się wyłącznie z ludzi. Wyobraźmy sobie salę konferencyjną, w której algorytm może nie siedzi obok, ale już myśli i decyduje szybciej, niż człowiek zdąży pomyśleć. Człowiek wnosi kontekst, intuicję, emocję i wahanie. Maszyna zaś wydajność, precyzję i chłód. Razem tworzą tandem, który może więcej niż każde z nich osobno. To już nie jest relacja hierarchiczna, lecz neohybryda: człowiek + kod. Jaka będzie dynamika takiego zespołu? Jak nim zarządzać?

Nowy rodzaj zaufania

Dotychczasowe modele zaufania organizacyjnego – także mój autorski Model MITrust (Model Instytucjonalnego Zaufania) – zakładały, że wszystkie podmioty uczestniczące w relacjach zaufania są ludźmi lub instytucjami tworzonymi przez ludzi. MITrust łączy dwa poziomy – osobisty i systemowy – ponieważ jego akronim oznacza zarówno Model Institutional Trust, jak i symboliczne „Myself & Institution”, czyli relację między jednostką a instytucją.

Oparty na wartościach takich jak zaufanie do siebie, autentyczność i uczciwość, model ten pokazuje, że żadne zaufanie organizacyjne nie powstanie bez wewnętrznej spójności i autentyczności ludzi, którzy je tworzą. Tymczasem coraz częściej do zespołów wchodzą dziś agenci sztucznej inteligencji, którzy nie są już jedynie narzędziami, lecz aktywnymi uczestnikami procesów decyzyjnych. Otwiera to nowy wymiar w refleksji nad zaufaniem, czyli relację człowiek-AI-instytucja.

W klasycznej dynamice zespołu MITrust opisuje zaufanie jako system wartości, w którym kluczową rolę odgrywają: zaufanie do siebie, kompetencje, uczciwość, wiarygodność, komunikacja, współpraca, życzliwość, sprawiedliwość, lojalność i autentyczność. Każda z tych wartości ma swój odpowiednik w zachowaniu ludzkich aktorów organizacyjnych. Jednak w momencie, gdy w zespole pojawia się agent AI, część z nich traci naturalne odniesienie. Sztuczna inteligencja może wykazywać kompetencję (mierzalną skuteczność działania), może budzić wiarygodność (poprzez przewidywalność i spójność decyzji), lecz nie posiada uczciwości, lojalności ani autentyczności w ludzkim sensie. Nie przeżywa relacji, nie doświadcza etyki, nie podejmuje decyzji w kontekście emocji czy odpowiedzialności.