Q-commerce, znany również jako quick commerce, delivery on demand lub e-grocery, to szybko rozwijająca się gałąź e-handlu. - To, co odróżnia tradycyjny e-commerce od q-commerce, to czas. Zazwyczaj sklepy oferują dostawę następnego dnia lub odbiór osobisty, natomiast w przypadku quick commerce dostawa nie trwa dłużej niż godzinę - podaje firma PwC.

Walka na czas dostawy

Dostawy są realizowane zazwyczaj ze specjalnych punktów przeznaczonych do szybkiej obsługi zamówień tzw. dark store'ów. To zwykłe sklepy, ale nie obsługują klientów z ulicy, jedynie kurierzy i pracownicy platform q-commerce są uprawnieni do wejścia, aby odebrać wcześniej przygotowane zamówienie lub zrobić zakupy zgodne z zamówieniem online.

MediaMarkt wybrał opcję dostaw ze stacjonarnych sklepów, w 2022 r. podobny model testował operator dostaw ekspresowych Glovo z pierwszą marką odzieżową Laurella, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.

Szybkie dostawy obejmują wciąż głównie rynek spożywczy. - Największa sieć dyskontów w kraju czyli Biedronka, we współpracy z firmą Glovo oferuje usługę Biedronka Express, natomiast Żabka stworzyła usługę Jush. Na wejście w segment e-grocery zdecydowali się we wspólnej współpracy Makro oraz InPost – podaje PwC.