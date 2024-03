Trudny rynek przewozów

Renata Bardecka, prezes iTaxi, nie ukrywa, że to kolejne strategiczne partnerstwo, które ma zapewniać klientom m.in. jak najkrótszy czas oczekiwania na przyjazd taksówki. – Chcemy też minimalizować nasz wpływ na środowisko, dlatego cieszymy się, że dzięki akwizycji EcoCar będziemy mogli oferować więcej ekologicznych przejazdów – zaznacza.

Pod skrzydła aplikacji iTaxi, poza EcoCar, Euro Taxi, Tele Taxi i Dajan Taxi w ostatnim czasie trafiły też takie marki jak Komfort Taxi, Flash Taxi, As Taxi, a także Blue Taxi i City Drivers. Polski operator mocno konsoliduje branżę. Ta w ostatnim czasie zmienia się. Szacuje się, że zmiana systemu pracy, tj. praca hybrydowa oraz spotkania online, spowodowała ograniczenie liczby przejazdów realizowanych przez klientów biznesowych o ok. 20–25 proc. w stosunku do poziomu sprzed pandemii.

Renata Bardecka w ub. r. wyjaśniała nam, iż w przypadku klientów indywidualnych sytuacja wygląda nieco inaczej. – Na podstawie zrealizowanych przez nas badań widzimy, że cena przestała stanowić najważniejsze kryterium wyboru firmy taxi, a pasażerowie stawiają aktualnie przede wszystkim na bezpieczeństwo – tłumaczyła. I zapewniała, że – w stosunku do okresu sprzed pandemii – liczba przejazdów zwiększyła się w tym segmencie o ponad 40 proc.