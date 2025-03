Brem przyznał, że oczekuje, iż początkowo z darmowej opieki nad pociechami skorzystają obecni kierowcy, a nie nowi, ale to według niego jest istotny krok do przodu, bo „chodzi o to, aby kierowcy przyzwyczaili się do tego” i zauważyli „łatwość uzyskania opieki nad dziećmi tą metodą”.

Uber pod ostrą krytyką. „To rażąco niskie opłaty są przyczyną rozpadów rodzin”

Nie wszyscy jednak dobrze przyjęli nową inicjatywę Ubera – a to dlatego, że brytyjscy kierowcy pracujący dla platformy od miesięcy organizują akcje strajkowe, domagając się sprawiedliwych wynagrodzeń. Firma liczyła na to, że program darmowej opieki nad dziećmi złagodzi nastroje, efekt okazał się jednak odwrotny.

Niezależny Związek Pracowników Wielkiej Brytanii (IWGB) ocenił, że inicjatywa to „cyniczny chwyt PR-owy” i „każdy to widzi”.

„Gdyby Uber naprawdę chciał wspierać rodziny, płaciłby kierowcom wystarczająco dużo pieniędzy, aby mogli sobie pozwolić na czas wolny z dziećmi” – wskazał związek w oświadczeniu przesłanym BBC.

Jak dodał IWGB, „rażąco niskie opłaty Ubera zmuszają kierowców do spędzania tak długiego czasu na drogach, że w wielu przypadkach dochodzi do konfliktów w związkach, a rodziny się rozpadają”.