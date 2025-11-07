Z tego artykułu się dowiesz: Jakie pytania dotyczące rzeczywistości stawia film „Bugonia" Yorgosa Lanthimosa?

W jaki sposób główne postacie filmu odzwierciedlają współczesne społeczne podziały i zagrożenia?

W jaki sposób aktorzy Jesse Plemons i Emma Stone przyczynili się do sukcesu fabuły filmu poprzez swoje role?

— Jesteśmy zamknięci w rozmaitych bańkach, na dodatek opanowanych przez technologie — mówi Yorgos Lanthimos. — Nasze wyobrażenia o rzeczywistości zależą od tego, w jakiej bańce się znajdujemy. Co więcej, te bańki są bardzo różne, tworząc ogromne przepaści między ludźmi.

„Bugonia” jest remakiem filmu „Save the Green Planet!” Janga Joon-hwana z 2003 r. o zagrożeniach i zagładzie Ziemi. Yorgos Lanthimos przeniósł tę opowieść z Korei do Stanów Zjednoczonych, gdzie pokazał takie same paranoje i zagrożenia.

Lanthimos o traumach współczesności

Teddy mieszka na farmie na skraju miasta, opiekując się nie całkiem sprawnym umysłowo kuzynem Donnym. Życie nie układa mu się lekko. Teddy jest zapamiętałym pszczelarzem, ale jego pszczoły giną dewastowane przez zanieczyszczenie, jakie powoduje wielki farmaceutyczny koncern. Ta sama korporacja wypuściła eksperymentalny lek opioidowy, który sprawił, że matka Teddy’ego leży w szpitalu, nieprzytomna, przykuta do łóżka. Mężczyzna wpada w obsesję: jest przekonany, że dyrektorka wrogiej firmy jest kosmitką próbującą zniszczyć stary świat. Postanawia porwać ją i torturować do momentu, gdy kobieta obieca, że ona i jej współziomkowie zostawią Ziemię w spokoju. Do swojego planu Teddy wciąga Donny’ego.