Za to zaskakiwać może to, że w tej kadencji Sikorski tylko trzy razy odwiedził Paryż. Pamiętając, że 9 maja premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron podpisali traktat w Nancy, który ma być „przełomowy” i który dotyczy naszego bezpieczeństwa, to jednak liczba wizyt ministra spraw zagranicznych potwierdza, że Francja jest mniej istotna dla polityki zagranicznej Rzeczpospolitej niż USA, Niemcy czy Wielka Brytania. Warto dodać, że w tym czasie Sikorski trzy razy był również w objętym wojną Kijowie.

Trzecim najczęstszym celem wizyt Sikorskiego były Niemcy. W ciągu dwóch lat odwiedził je 10 razy. Warto jednak podkreślić, że w tym wypadku częstotliwość wizyt nie oznacza doskonałych relacji z Berlinem. Tuż po objęciu urzędu polski polityk wyraził oczekiwanie, by „rząd niemiecki w kreatywny sposób pomyślał, jak znaleźć formę rekompensaty strat wojennych czy zadośćuczynienia” dotyczącego polskich strat w czasie II Wojny Światowej. Niestety, to w żaden sposób nie przełożyło się na działania Berlina. Jeśli do tego dołożymy choćby odmowę wydania przez Polskę obywatela Ukrainy oskarżanego przez Niemcy o wysadzenie gazociągu Nord Stream, to widać, że nasze postrzeganie rzeczywistości i różne interesy są często rozbieżne. Nie zmienia to faktu, że Niemcy to nasz najważniejszy partner handlowy i choćby to może skłaniać do częstych wizyt.

O stosunkach polsko-francuskich znowu będzie głośno

Aż osiem razy polski polityk odwiedzał Wielką Brytanię. To także nie powinno dziwić, ponieważ Warszawa i Londyn mają bardzo zbliżone stanowisko w stosunku do inwazji Rosji na Ukrainę i w pomoc militarną są cały czas silnie zaangażowane. Jest to także najważniejszy partner przemysłowy polskiego przemysłu zbrojeniowego. Brytyjczycy są zaangażowani m.in. w budowę fregat Miecznik (koncern Babcock), w programie przeciwrakietowym i przeciwlotniczym Narew (MBDA), a od niedawna także w produkcję amunicji 155 mm (BAE Systems).

Wydaje się, że w najbliższych tygodniach o stosunkach polsko-francuskich znów może być głośno. Pod koniec listopada planowane jest ogłoszenie decyzji, w którym kraju kupimy trzy okręty podwodne. Jeśli Rada Ministrów wybierze Francję, to zapewne pojawią się głosy o ożywieniu współpracy na linii Warszawa – Paryż. Z kolei inny wybór będzie przez Francuzów zapewne przedstawiany jako kolejny policzek, na miarę wycofania się z zakupu śmigłowców Caracal.