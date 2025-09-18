Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są potencjalne motywy udziału Radosława Sikorskiego w nowej inicjatywie polityczno-społecznej?

Jakie znaczenie ma obecna pozycja Radosława Sikorskiego w polskiej polityce i jego relacje z PiS?

Jakie są główne założenia i cel inicjatywy „Zryw” w Bukowinie Tatrzańskiej?

Jakie są opinie ekspertów na temat przyszłości politycznej Radosława Sikorskiego i możliwości jego kariery międzynarodowej?

– Nie jest przypadkiem, że najbardziej atakowanym przez PiS i Karola Nawrockiego politykiem jest obecnie Radosław Sikorski – mówi „Rzeczpospolitej” jeden ze stronników ministra spraw zagranicznych. W sierpniu Jarosław Kaczyński mówił o obecnym wicepremierze tak: – Nie można tego pana traktować w najmniejszym stopniu poważnie. A otoczenie prezydenta twierdziło, że Sikorski nie jest mile widziany w Białym Domu – twierdził prezes PiS. Sam Karol Nawrocki mówił: – Polski rząd od dwóch lat nie radzi sobie w relacjach z USA.

W PiS jest przekonanie, że Radosław Sikorski może zostać nowym premierem lub będzie kandydatem na prezydenta za niespełna pięć lat. Dwukrotnie już zgłosił akces do ubiegania się o najwyższy urząd w państwie, ale w prawyborach wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej najpierw przegrał w 2010 r. z Bronisławem Komorowskim, a później w 2024 r. w Koalicji Obywatelskiej z Rafałem Trzaskowskim. Problemem Sikorskiego był zawsze brak zaplecza politycznego i organizacyjnego. Teraz ma się to zmienić.

Radosław Sikorski jest najbardziej atakowanym politykiem rządu przez PiS

Akcje wicepremiera polskiego rządu rosną. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków na świecie i gra pierwsze skrzypce w sprawach polityki międzynarodowej, ale też krajowej. Szef MSZ jest politykiem, któremu w sierpniu ufało najwięcej Polaków, wyprzedzał również głowę państwa i pozostaje wśród polityków z największym poparciem społecznym. – Radek się buduje – słyszymy w KO. Czy elementem budowy politycznej będzie Zryw?