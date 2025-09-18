Aktualizacja: 18.09.2025 05:01 Publikacja: 18.09.2025 04:24
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Foto: PAP/Marcin Obara
– Nie jest przypadkiem, że najbardziej atakowanym przez PiS i Karola Nawrockiego politykiem jest obecnie Radosław Sikorski – mówi „Rzeczpospolitej” jeden ze stronników ministra spraw zagranicznych. W sierpniu Jarosław Kaczyński mówił o obecnym wicepremierze tak: – Nie można tego pana traktować w najmniejszym stopniu poważnie. A otoczenie prezydenta twierdziło, że Sikorski nie jest mile widziany w Białym Domu – twierdził prezes PiS. Sam Karol Nawrocki mówił: – Polski rząd od dwóch lat nie radzi sobie w relacjach z USA.
W PiS jest przekonanie, że Radosław Sikorski może zostać nowym premierem lub będzie kandydatem na prezydenta za niespełna pięć lat. Dwukrotnie już zgłosił akces do ubiegania się o najwyższy urząd w państwie, ale w prawyborach wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej najpierw przegrał w 2010 r. z Bronisławem Komorowskim, a później w 2024 r. w Koalicji Obywatelskiej z Rafałem Trzaskowskim. Problemem Sikorskiego był zawsze brak zaplecza politycznego i organizacyjnego. Teraz ma się to zmienić.
Akcje wicepremiera polskiego rządu rosną. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków na świecie i gra pierwsze skrzypce w sprawach polityki międzynarodowej, ale też krajowej. Szef MSZ jest politykiem, któremu w sierpniu ufało najwięcej Polaków, wyprzedzał również głowę państwa i pozostaje wśród polityków z największym poparciem społecznym. – Radek się buduje – słyszymy w KO. Czy elementem budowy politycznej będzie Zryw?
Ranking zaufania do polityków CBOS (21 sierpnia - 1 września)
Foto: PAP
Od 18 do 21 września w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się Zryw, zjazd młodych ludzi, którzy według organizatorów w przyszłości mają szansę zostać liderami publicznymi. Spotkanie nie jest związane z żadną partią, ani nie ma nic wspólnego z partyjną młodzieżówką Koalicji Obywatelskiej. Przeciwnie.
– Zryw jest apartyjną inicjatywą młodych i zdolnych państwowców, którzy chcą zmieniać Polskę na lepsze i przywracać wiarę w politykę młodym ludziom – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, która jest w radzie Fundacji „Zryw”.
W spotkaniu weźmie udział 19 uczestników, którzy zostali wyselekcjonowani z ponad 300. Na początku wakacji przyjmowano zgłoszenia od chętnych. Ostatecznie wybrano z tego grona niespełna 20 przyszłych „liderów”, którzy mają międzynarodowe wykształcenie, prywatne i samorządowe sukcesy, mimo młodego wieku.
– Uczestników jest 19, bo nie chcieliśmy, żeby to była impreza masowa. Wyselekcjonowanych 19-25-latków wyróżnia zaangażowanie obywatelskie i państwowe. To są osoby z misją. Ideowe kadry państwa, od pilota samolotów bojowych po ekspertki od służby zdrowia. Inicjatywa jest grupą przyjaciół zbudowaną na zaufaniu – przekonuje Uznańska-Wiśniewska. Polityczka utrzymuje, że inicjatywa nie jest nastawiona na wspieranie inicjatyw politycznych i wspieranie Radosława Sikorskiego, mimo że szef MSZ pojawi się w piątek na Zrywie.
Wśród gości będą też obecni m.in. Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Joanna Mucha przekonuje, że inicjatywa nie ma być przybudówką Radosława Sikorskiego. – To nie jest tworzenie środowiska wokół Radka, którego cenię i lubię, ale inwestowanie energii w grupę ludzi, która chce zmienić polską politykę. Nie mam wrażenia, żeby Sikorski budował jakąkolwiek frakcję. Mnie nie Radek zapraszał, ale młodzi ludzie, którzy to tworzą. Namawiam ich jednak, żeby myśleli politycznie – mówi nam Joanna Mucha. Czy aby na pewno inicjatywa nie ma nic wspólnego z Sikorskim?
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Fundatorem fundacji jest Alexander Sikorski, syn wicepremiera Radosława Sikorskiego. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska wspierała w prawyborach prezydenckich w KO Sikorskiego, a Sikorski wspierał w kampanii młodą polityczkę. Joanna Mucha zrezygnowała z rządowej funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i była krytyczna wobec KO i koalicji rządowej po przegranych wyborach przez Rafała Trzaskowskiego, a swój krytycyzm sygnalizowała również w kampanii. Również lewicowa Dziemianowicz-Bąk wydaje się funkcjonować w rządzie na własnych warunkach. Co to oznacza?
– Budowanie się Sikorskiego jest widoczne gołym okiem. Wszystko, co się wokół niego dzieje się, jest budowaniem się. To już nie poziom fundamentów, ale drugiego piętra. Pytanie, jak wysoko Sikorski sięga? Ze Zrywem jest trochę jak z Campusem Polska Przyszłości, ale Rafał Trzaskowski nie wykorzystał środowiska, które za nim stało – mówi nam ekspert od wizerunku dr Mirosław Oczkoś ze Szkoły Głównej Handlowej. Szef MSZ obecnie nie przejawia politycznej inicjatywy.
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że jest lojalny wobec Donalda Tuska i cieszy się zaufaniem premiera. – Budowanie nie znaczy, że będzie premierem czy nawet prezydentem. Świat przed Sikorskim stoi otworem, a możliwości zajmowania w przyszłości międzynarodowych liczących się funkcji się powiększają – uważa dr Oczkoś.
Zryw potrwa trzy dni i będzie zawierał szereg paneli, sesji tematycznych, planowane są też socjalizujące inicjatywy, jak ognisko i wspinaczka górska. Z naszych informacji wynika, że Sikorski w czasie obecności na wydarzeniu będzie cały czas wykonywał obowiązki państwowe.
