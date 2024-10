Jacek Nizinkiewicz: Dlaczego akcje Radosława Sikorskiego rosną i Rafał Trzaskowski nie może być pewny nominacji

Radosław Sikorski dostał zielone światło od Donalda Tuska, żeby robić wewnętrzną kampanię prezydencką. Dotychczas szef MSZ nie usłyszał żadnych przeciwwskazań od premiera, żeby zabiegać o nominację Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Aż do teraz.

– Radek poszedł za daleko, prowadząc rozmowy z PSL za plecami kierownika – mówi nam jeden z kluczowych polityków Platformy Obywatelskiej. Kierownik (to Tusk, jak od lat jest nazywany w PO – przyp. jn) o rozmowach szefa MSZ z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim na temat ewentualnego poparcia ludowców dla Sikorskiego nie wiedział. Kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił pomysł wystawienia wspólnego kandydata koalicji rządzącej na prezydenta, premier szybko ostudził zapał swojego wicepremiera.

Wybory prezydenckie 2025. Kogo poprze PSL w II turze

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Kosiniak-Kamysz nie lobbował za Sikorskim i jest gotów poprzeć w II turze prezydenta Warszawy mimo liberalno-lewicowego rodowodu kandydata i inicjatywy ściągania krzyży w miejscach publicznych, czym z kolei miałby do siebie zrazić elektorat prawicowo-konserwatywny. Otoczenie Trzaskowskiego przeprowadziło badania, które pokazują, że akcja z krzyżami nie zaszkodzi kandydatowi aż tak bardzo, żeby utrącić szanse na prezydenturę. Czy rzeczywiście tak będzie? Kandydaci PiS i Konfederacji wrócą do tego tematu, który dla Trzaskowskiego może się okazać kłopotliwy, a co za tym idzie, także dla popierającego go PSL. Dlatego m.in. wśród ludowców jest podział, jeśli chodzi o poparcie w II turze kandydata KO. Zarówno ideologiczny, jak i taktyczny. Do tego doszły dwa nowe powody: finansowy oraz wewnątrzkoalicyjny. PSL nie kwapi się wydawać pieniądze na kampanię wyborczą Szymona Hołowni, który pewnie nie wejdzie nawet do II tury wyborów. Ale też partia nie chce inwestować w kandydata, z którym nie wiąże przyszłości.

Projekt Trzecia Droga ma się ku końcowi. Kosiniak-Kamysz potwierdził to, gdy apelował o jednego kandydata całej koalicji, uderzając tym samym w Hołownię. Jak teraz Trzecia Droga będzie miała wystawić marszałka Sejmu na prezydenta RP i prowadzić wiarygodną kampanię wyborczą, skoro lider PSL proponował wspólnego kandydata całej koalicji rządzącej, nie wierząc w sukces kandydata Trzeciej Drogi?