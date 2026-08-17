Burmistrz włoskiej miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como Roberto Azzoni podziękował polskiej turystce, która uratowała dwóch tonących mężczyzn – podał lokalny portal Qui Como. Kobieta, która jest instruktorką pływania, skoczyła do wody, gdy czekano na przybycie ratowników. Według Qui Como do zdarzenia doszło 12 sierpnia.

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Bohaterski czyn polskiej instruktorki pływania

Portal zaznaczył, że to, co zdarzyło się nad jeziorem Como, to „przykład odwagi i zimnej krwi”. Młoda polska turystka Alicja Klag – podano – „nie wahała się skoczyć natychmiast do wody, by uratować dwóch tonących mężczyzn”, i zdołała wyciągnąć ich obu na brzeg, gdy czekano na przybycie ekipy ratunkowej.

Serwis podkreślił, że interwencja Polki miała decydujące znaczenie. Jeden z uratowanych mężczyzn jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Polka została przyjęta przez burmistrza Roberto Azzoniego, który wręczył jej dyplom dziękczynny w uznaniu jej gestu. Qui Como podkreśliło, że Klag, która jest instruktorką pływania, uratowała tonących dzięki swojemu doświadczeniu.

Zasady pierwszej pomocy przy ratowaniu tonącego

Zgodnie z zasadami pierwszej pomocy, jakie można znaleźć m.in. na polskich stronach rządowych, gdy widzi się osobę tonącą, należy jak najszybciej wezwać pomoc i poinformować ratowników. Nie należy jednak wskakiwać do wody, jeśli nie ma się odpowiedniego przygotowania, ponieważ tonąca osoba, w stanie paniki, może wciągnąć ratującego pod wodę.