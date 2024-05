Marvipol zbuduje na Wyspie Spichrzów w Gdańsku hotel marki Unique.

Sukces Uniqe w Warszawie

W Warszawie przy ul. Grzybowskiej Marvipol sprzedał w podobnym modelu 320 apartamentów, które funkcjonują pod międzynarodową marką Royal Tulip (Louvre Hotels Group). Nadmorskie hotele mają funkcjonować już w pełni w oparciu o markę Unique. Z nabywcami warszawskich lokali Marvipol zawierał 10-letnie umowy najmu/dzierżawy – zobowiązał się do końca 2031 r. płacić około 7 proc. wartości netto umowy jako czynsz roczny. Obiekt ruszył w maju 2022 r. W 2023 r. przychody tego segmentu działalności grupy wyniosły 49,1 mln zł, w tym 44,2 mln zł z tytułu usług najmu, a wynik netto sięgnął 1,6 mln zł. Obecnie wszystkie apartamenty są sprzedane, 30–40 proc. pokoi wynajętych jest długoterminowo.

Mieszkania i magazyny

Marvipol specjalizuje się w budowie mieszkań, przede wszystkim w Warszawie. W I kwartale br. spółka sprzedała (umowy rezerwacyjne i deweloperskie/przedwstępne niepoprzedzone rezerwacjami) 144 lokale, o 35 proc. więcej rok do roku i o 28 proc. mniej kwartał do kwartału. W 2023 r. sprzedała 661 mieszkań, ponad trzy razy tyle, co w 2022 r. Celem na 2024 r. jest zwiększenie sprzedaży.

Ponadto Marvipol angażuje się w projekty magazynowe we współpracy z europejskim gigantem Panattoni.