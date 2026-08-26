Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych nie miała prawa podwyższyć czesnego studentom, którzy rozpoczęli naukę przed wrześniem 2023 r.
Urząd przypomniał, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie rozpoczęcia przez tych studentów nauki, zmiana wysokości czesnego aż do ukończenia studiów była niedopuszczalna.
We wrześniu 2023 r. weszły w życie przepisy pozwalające uczelni podnosić czesne raz w roku, maksymalnie o poziom inflacji ogłoszony przez GUS. Możliwość ta nie obejmuje jednak studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2022/2023 lub wcześniej.
„Konsumenci, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, powinni mieć zagwarantowaną niezmienność ceny za studia. Tymczasem Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych mogła podwyższać opłaty za studia osobom, które rozpoczęły naukę przed wejściem w życie przepisów. Mogła tym samym łamać obowiązujące wówczas prawo” – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
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Urząd zaznaczył, że postępowanie wobec Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest kolejną interwencją dotyczącą podwyżek czesnego studentom, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2023/2024. Wcześniej prezes UOKiK wydał decyzje wobec Uniwersytetu SWPS i Politechniki Lubelskiej, w których nałożył na uczelnie kary finansowe oraz nakazał zwrot studentom niesłusznie pobranych opłat.
UOKiK przypomina również osobom rozpoczynającym studia na prywatnych uczelniach o konieczności dokładnego zapoznania się z umową, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi opłat. Warto zwrócić uwagę m.in. na opłaty za legitymację, powtarzanie zajęć lub semestru oraz wydanie dyplomu.
Przed podpisaniem umowy urząd zaleca również zapoznanie się z programem studiów i liczbą zajęć. Ma to znaczenie w przypadku ewentualnego niewywiązania się uczelni z obowiązków wynikających z umowy.
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