Z tego artykułu dowiesz się: Jakie praktyki dotyczące opłat za studia zostały zakwestionowane?

Jakie sankcje finansowe nałożono na uczelnie?

W jaki sposób studenci mogą odzyskać nadpłacone środki?

Które uczelnie i roczniki studiów objęły decyzje urzędu?

Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK, Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Politechnika Lubelska powinny też zwrócić studentom kwoty, które przewyższały czesne ustalone przy zawieraniu umowy.

Uczelnie podnosiły czesne wbrew zakazowi

Prezes UOKiK ustalił, że studenci Uniwersytetu SWPS w Warszawie (wcześniej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) i Politechniki Lubelskiej mieli podwyższane czesne w latach, gdy porządek prawny na to nie pozwalał, czyli do września 2023 r. Obowiązywał wtedy przepis gwarantujący studentom niezmienność ustalonych opłat za studia. Od momentu przyjęcia na studia aż do ich ukończenia uczelnia nie mogła podnosić czesnego ani wprowadzać nowych opłat dla danego rocznika.

Od roku akademickiego 2023/2024 w życie weszły nowe przepisy prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które pozwalają podnieść czesne raz w roku i maksymalnie o poziom inflacji ogłoszony przez GUS. Jednak studenci wcześniejszych lat nie powinni być objęci podwyżkami. Dlaczego?

Jak wyjaśnia UOKiK, umowy z uczelniami zawierane są raz – przed rozpoczęciem studiów. Obowiązują do zakończenia cyklu kształcenia – zazwyczaj jest to kilka semestrów nauki. Niektóre umowy zawarte ze studentami przed zmianą zasad od września 2023 r. nadal obowiązują. Wysokość czesnego powinna być ustalona przed rozpoczęciem rekrutacji, aby kandydaci wiedzieli, jakie koszty wiążą się z wybranym kierunkiem oraz mogli porównać oferty różnych uczelni.