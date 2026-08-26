W opublikowanym we wtorek sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” prowadzi Koalicja Obywatelska (28,1 proc.), przed Prawem i Sprawiedliwością (18,1 proc.), a do Sejmu weszliby też przedstawiciele Konfederacji (13,2 proc.), Konfederacji Korony Polskiej (8,8 proc.), Lewicy (6,6 proc.) i Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego (6,4 proc.). Szansę na przekroczenie progu wyborczego miałaby też Partia Razem, która bez odjęcia wyborców niezdecydowanych zanotowała wynik 4,6 proc.

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W Sejmie powstałby klincz. KO, choć osiągnęłaby najlepszy wynik, nie miałaby szans na dalsze rządzenie z obecnymi koalicjantami. Z kolei PiS potrzebowałoby szerokiej koalicji z Konfederacją, Braunem i Morawieckim.

Pollster dla „Super Expressu”: blok KO z 55 proc., blok PiS z 43 proc.

Na kogo głosowaliby Polacy, gdyby największe partie wystartowały w wyborach jako dwa szerokie bloki? Z sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego na zlecenie „Super Expressu”, wynika, że lista z kandydatami KO, Nowej Lewicy, Polski 2050, Unii Centrum, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Partii Razem mogłaby liczyć na 55,4 proc. głosów. Z kolei koalicja Prawa i Sprawiedliwości, obu Konfederacji i środowiska Mateusza Morawieckiego uzyskała wynik 43,1 proc. 1,5 proc. pytanych zadeklarowało głosowanie na inne ugrupowanie.

Badanie przeprowadzono 19 i 20 sierpnia na próbie 1001 dorosłych Polaków.