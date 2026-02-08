Euractiv uznał, że słowa Reiche były odpowiedzią na pozycję Stéphane'a Séjourné, komisarza UE ds. przemysłu, który w poniedziałek opublikował artykuł w kilku europejskich gazetach. Apelował w nim o podejście „Made in Europe”, w tym o „prawdziwą europejską preferencję” w sektorach strategicznych. Trzeba by „za każdym razem, gdy wykorzystywane są europejskie fundusze publiczne, przyczyniały się one do rozwoju europejskiej produkcji i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy” – podkreślał Séjourné. Artykuł podpisało ponad 1000 liderów biznesu i przedstawicieli związków zawodowych.

Komisja Europejska przygotowuje Made in Europe

Jakie wobec nich argumenty ma Reiche? Jej zdaniem Europa potrzebuje prostych zasad, większych inwestycji i mniejszej biurokracji zamiast wprowadzać preferencje w zamówieniach publicznych, które mogłyby ograniczyć konkurencję. Jednocześnie niezbędne są silne partnerstwa międzynarodowe: „Nasze podejście brzmi »Made in Europe« – budujemy na własnych mocnych stronach i łączymy je z wiarygodnymi partnerami handlowymi na całym świecie”.

Tymczasem Komisja Europejska przygotowuje kilka wniosków ustawodawczych, które mają pójść w kierunku stanowiska komisarza Séjourné i liderów biznesu. Ma to związek z nasileniem się debaty na temat suwerenności przemysłowej w związku z powtarzającymi się napięciami handlowymi ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych.

Francja od dawna opowiada się za faworyzowaniem europejskich firm w zamówieniach publicznych. Sceptycyzm wyrażają tu mniejsze państwa członkowskie, zwłaszcza kraje nordyckie – podkreśla Euractiv. W tym tygodniu było kilka ostrzeżeń, że zasady „Kupuj produkty europejskie” mogą dodatkowo skomplikować prawodawstwo UE w czasie, gdy Bruksela dąży do jego uproszczenia.

Przywódcy UE przedstawią swoje stanowiska na nieformalnym szczycie UE w czwartek 12 lutego. Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa umieścił tę kwestię wysoko na liście priorytetów, argumentując, że nieunikniona jest jakaś forma europejskiej preferencji.