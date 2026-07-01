Średnie ofertowe ceny mieszkań na rynku wtórnym w czerwcu w porównaniu z czerwcem ub.r. wzrosły w 11 z 12 miast analizowanych przez Grupę Morizon-Gratka. Średni wzrost to 4,8 proc. Przeciwny trend był jedynie w Łodzi, gdzie przeciętna cena oferowanych lokali spadła w ciągu roku o 4,5 proc.

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Jak zmieniają się ceny mieszkań z drugiej ręki

W porównaniu z czerwcem ub.r. najbardziej – o 7,9 proc. wzrosła cena metra używanego lokalu w Olsztynie. Ponad 5-proc. wzrosty średnich cen Morizon-Gratka odnotowuje jeszcze w sześciu miastach: w Białymstoku, Katowicach, Szczecinie, Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku.

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– Na tym tle bardzo stabilnie prezentuje się Warszawa, gdzie średnia cena ofertowa mieszkania wzrosła w ciągu roku jedynie o 2 proc., czyli 341 zł – zauważa Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka.

Analityk podkreśla, że w ujęciu miesięcznym ceny mieszkań na rynku wtórnym są stosunkowo stabilne. W czerwcu w czterech z 12 analizowanych miast średnie ceny ofertowe lokali nieznacznie spadły – od 0,3 do 1,1 proc. Wyraźniej potaniały mieszkania w Łodzi, gdzie średnia cena mkw. mieszkania z drugiej ręki była niższa niż w maju o 3,5 proc.

Foto: mat.prasowe

– Z grona siedmiu miast, które w ostatnim miesiącu zanotowały wzrosty cen, wyróżnia się Kraków. Na tym rynku średnia ofertowa cena wzrosła od maja o 2,7 proc. – zwraca uwagę Drogomirecki.

Jak dodaje, utrzymujący się od końca pierwszego kwartału wzrost popytu na mieszkania z drugiej ręki, przy ograniczonej podaży nowych ofert, przełożył się na wyraźny spadek liczby dostępnych lokali. Z analiz Grupy Morizon-Gratka wynika, że w całym kraju ofert sprzedaży mieszkań było w czerwcu o 7,2 proc. mniej niż rok temu.

Z oferty najszybciej znikają nowsze mieszkania

W ostatnich miesiącach właścicieli zmieniały przede wszystkim najbardziej atrakcyjne nieruchomości. – Chodzi o co najmniej dwupokojowe mieszkania, wykończone w dobrym standardzie, w stosunkowo nowych budynkach, w atrakcyjnych lokalizacjach – mówi Marcin Drogomirecki. – W efekcie rynek wtórny wchodzi w sezon wakacyjny z mocno przebraną ofertą.

To zła wiadomość dla osób planujących zakup mieszkania latem. – Choć ofert sprzedaży mieszkań wciąż jest sporo, to znalezienie lokalu spełniającego większość oczekiwań może okazać się trudnym zadaniem – uważa Marcin Drogomirecki. – Atrakcyjne mieszkania sprzedają się szybko, dlatego kupujący często mają niewiele czasu na podjęcie decyzji. Nikłe zainteresowanie klientów budzą lokale w starym budownictwie, wymagające kosztownych remontów, w blokach bez wind, balkonów, garaży czy miejsc parkingowych, oferowane w dodatku po wygórowanych cenach – dodaje.

Wydłużający się czas poszukiwania nabywcy skłania właścicieli takich nieruchomości do korekty cen.