Jak informuje IMGW, południowa i zachodnia Europa znajduje się pod wpływem układów wysokiego ciśnienia znad Morza Celtyckiego i Balearów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże znad Morza Norweskiego i Morza Białego wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju wyżu znad Morza Celtyckiego, za którym w drugiej połowie dnia od zachodu wkroczy zatoka niżu znad Morza Norweskiego wraz z ciepłym frontem atmosferycznym. Napływa powietrze polarne morskie.

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Pogoda w poniedziałek, 6 lipca. Deszcz, burze i silny wiatr

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ogólny stopniowy wzrost zachmurzenia z upływem dnia z zachodu na wschód. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze. Jednostajne opady deszczu na północnym zachodzie i zachodzie. Wysokość opadów na wybrzeżu i na krańcach południowych do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 16 do 19 st. C na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich, do 20 st. C, 23 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza na wybrzeżu, dość silny, w wielu miejscach porywisty, na krańcach południowych i na wybrzeżu w porywach do około 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h, zwłaszcza w czasie burz.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Miejscami wysokość opadów, zwłaszcza w północnej połowie kraju, do 10 mm.

Temperatura minimalna od 11 do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, na pozostałym obszarze porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek, 7 lipca. Deszcz i burze możliwe w tych regionach

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Miejscami wysokość opadów do 15 mm, w rejonie Pomorza do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 16 do 17 st. C na północy i północnym wschodzie, do 24 st. C, 25 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny do 45 km/h i w porywach do 75 km/h, na pozostałym obszarze w porywach, zwłaszcza w czasie burz, do około 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy do 100 km/h, w Karpatach do 75 km/h.

Pogoda w Warszawie w poniedziałek i we wtorek

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.