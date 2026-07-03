Nowe badanie wskazuje, że podobnie jak psy Pawłowa nauczyły się kojarzyć dźwięk dzwonka z jedzeniem, tak komary mogą nauczyć się, że obecność DEET wskazuje na możliwość spożycia krwi.

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Naukowcy zbadali reakcje komarów na zapach środka zawierającego DEET

Naukowcy wykorzystali w badaniu komary przenoszące żółtą febrę (Aedes aegypti). Najpierw podali im woreczek zawierający ciepłą krew, czyli ich ulubiony przysmak. Owady chętnie skorzystały z okazji pożywienia się. Jednak gdy później otrzymały ten sam posiłek podany w otoczeniu spryskanym środkiem zawierającym DEET, nie chciały się nim poczęstować.

W dalszej części eksperymentu badacze karmili komary ciepłą krwią przez 20 sekund, przy czym w ostatnich 10 sekundach spryskiwali ich otoczenie środkiem z DEET. Procedurę powtórzyli trzy razy, po czym sprawdzili, jak owady reagują na sam zapach repelentu.

W tym celu komary otrzymały możliwość ugryzienia dłoni członka zespołu badawczego, z których jedna spryskana była środkiem zawierającym DEET.

Komary mogą nauczyć się kojarzyć zapach środka zawierającego DEET z pożywieniem

Okazało się, że 60 proc. wyszkolonych wcześniej owadów próbowało ugryźć dłoń pokrytą repelentami. Z kolei komary z grupy kontrolnej, które nie zostały wcześniej przeszkolone, chciały ugryźć drugą, nienasączoną preparatem dłoń naukowca.

Zdaniem badaczy oznacza to, że owady mogą nauczyć się traktować powszechnie stosowane repelenty DEET jak dzwonek na obiad. To natomiast w odpowiednich warunkach może sprawić, że osoby stosujące DEET staną się dla nich bardziej atrakcyjne.

– Jeśli komar ugryzie osobę, która kilka godzin wcześniej nałożyła na skórę DEET, a stężenie środka odstraszającego jest zbyt niskie, by odstraszyć komara, ale wciąż wystarczająco wysokie, by owad mógł je wyczuć, komar może być bardziej skłonny do gryzienia osób, od których czuć zapach DEET – przyznał Claudio Lazzari z Uniwersytetu w Tours we Francji, jeden z autorów badania cytowany przez serwis EurekAlert!

Naukowcy apelują: Nadal warto stosować środki zawierające DEET

Uzyskane wyniki nie oznaczają – jak podkreślają autorzy badania – że ludzie powinni zrezygnować ze stosowania środków zawierających DEET. Te nadal pozostają istotnym sposobem pomagającym chronić się przed ukąszeniami komarów, z których część może przenosić groźne choroby. Ważne, aby w czasie stosowania tych substancji przestrzegać instrukcji używania przygotowanej przez producenta. Właściwa aplikacja oraz odpowiednie dawki powtarzane we wskazanych odstępach czasu zwiększają skuteczność repelentów.

– Ludzie powinni zrozumieć, że DEET nie traci swojej skuteczności podczas normalnego stosowania, a jedynie w określonych warunkach laboratoryjnych mających na celu zbadanie jego działania na komary – powiedział Lazzari, którego cytuje serwis The Guardian.