Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie „PLOS Biology”, przeprowadzili naukowcy z Centrum Badań nad Biologią Bakterii i Bakteriofagów (B3 RIDC) Uniwersytetu w Sao Paulo (USP) w Brazylii. Przy użyciu narzędzi obliczeniowych przeanalizowali materiał genetyczny z 6165 próbek pochodzących od 149 różnych serotypów Salmonella enterica. W ten sposób udało się zidentyfikować potencjalne toksyny, porównując sekwencje różnych bakterii. Autorzy badań wywnioskowali również możliwe funkcje zbadanych białek na podstawie ich podobieństw do białek już znanych.

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Badacze odkryli 45 nowych toksyn produkowanych przez bakterie Salmonella

W sumie udało się odkryć 45 nowych toksyn wytwarzanych przez bakterie Salmonella; niektóre z nich są związane z zakażeniami przenoszonymi drogą pokarmową. Toksyny te służą do walki o przestrzeń i zasoby w ramach konkurencji między mikroorganizmami. Badanie sugeruje, że substancje te mogą zainspirować rozwój nowych antybiotyków, pogłębione badania na ludziach oraz zastosowania biotechnologiczne w przyszłości.

Aby zbadać arsenał toksyn wykorzystywanych przez bakterie, zespół przeanalizował dane genetyczne dotyczące Salmonelli i jej systemu wydzielniczego typu VI (T6SS). T6SS to mikroskopijna „nanomaszyna” używana przez wiele bakterii Gram-ujemnych do wstrzykiwania białek i toksyn bezpośrednio do innych komórek. Działa jak sprężynujący harpun. Pozwala bakteriom walczyć z konkurentami za pomocą toksyn, kolonizować organizmy żywicieli i zdobywać składniki odżywcze.

Nowe toksyny. „Możliwe, że niektóre z nich odgrywają bezpośrednią rolę w zakażeniach u ludzi”

Łącznie zidentyfikowano 128 rodzajów toksyn, z których 45 bardzo różniło się od jakiejkolwiek znanej toksyny i nigdy wcześniej nie zostało opisanych.

– Ten wynik sugeruje, że różnorodność toksyn i antytoksyn bakteryjnych na całym świecie jest bardzo duża, a pojawiające się nowe odmiany radykalnie różnią się od znanych, pokrewnych wariantów – wskazał Robson Francisco de Souza z USP, jeden z autorów badania.

Zidentyfikowane cząsteczki działają w różny sposób, niektóre na inne bakterie, inne – na komórki eukariotyczne, w tym grzyby, drożdże, glony, a nawet ssaki.

– Możliwe, że niektóre z nich odgrywają bezpośrednią rolę w zakażeniach u ludzi, ale aby potwierdzić tę hipotezę, musielibyśmy zidentyfikować szczep, który przenosi geny ukierunkowane na eukarioty i eksperymentalnie ocenić ich wpływ na komórki i zakażenie – zauważył badacz.

Najnowsze odkrycie może pogłębić wiedzę na temat strategii konkurencji bakteryjnej

Ta różnorodność znajduje również odzwierciedlenie w rozmieszczeniu efektorów odkrytych w różnych grupach Salmonelli. Artykuł pokazuje, że każda grupa ma unikalną kombinację cząsteczek wydzielanych przez T6SS. Sugeruje to, że bakteria wybiera i utrzymuje specyficzne efektory przydatne w jej środowisku.

– Ewolucja tych systemów i ich różnorodność są napędzane zarówno przez rekombinację genów, która często zachodzi w celu generowania i aktywowania nowych toksyn, jak i przez dobór naturalny, który w scenariuszu konfliktu biologicznego napędza wyścig zbrojeń między bakteriami – podkreślił Souza.

Dane sugerują również, że podgrupy Salmonelli zebrane ze środowisk naturalnych mają większą liczbę efektorów niż te zebrane od pacjentów. Wskazuje to, że różnorodność konkurentów sprzyja większej różnorodności toksyn.

– Dzieje się tak, ponieważ w miarę pojawiania się nowych wyzwań i przeciwników, mikroorganizm musi opracować nowe narzędzia, aby odnieść sukces w tych sporach o zasoby – wyjaśnił badacz.

Według Souzy odkrycia powinny pogłębić naszą wiedzę na temat strategii konkurencji bakteryjnej i utorować drogę nowym zastosowaniom klinicznym i biotechnologicznym.

– Bakterie takie jak Salmonella, Acinetobacter i inne organizmy wciąż dają możliwości zrozumienia roli tych toksyn w interakcjach ekologicznych – zaznaczył.

– Nieustannie inwestujemy w rozwój oprogramowania i procedur analitycznych, aby zautomatyzować tego typu analizy i rozszerzyć badania na nowe linie rozwojowe, takie jak archeony i mniej znane bakterie, które stwarzają jeszcze więcej możliwości tego typu odkryć – podsumował.