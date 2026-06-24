To podejście może teraz ulec zmianie. Z dwóch badań naukowców z Mass General Brigham w Stanach Zjednoczonych opublikowanych w czasopiśmie „Nature” wynika, że grasica może być jednym z najważniejszych narządów zaangażowanych w zdrowe starzenie się, zapobieganie chorobom, a nawet skuteczność leczenia raka.

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Znaczenie grasicy było przez lata ignorowane

Grasica to niewielki narząd znajdujący się w klatce piersiowej. Odgrywa kluczową rolę w układzie odpornościowym. W dzieciństwie i wczesnej dorosłości pomaga w tworzeniu i trenowaniu limfocytów T. Tym samym przygotowuje układ odpornościowy do ochrony organizmu przed infekcjami i chorobami.

Wraz z wiekiem grasica maleje i zaczyna produkować mniej nowych limfocytów T. Jednocześnie zawiera coraz więcej tkanki tłuszczowej. W związku z tym naukowcy przez wiele lat uważali, że po okresie dojrzewania narząd ten jest już zazwyczaj nieaktywny. W rezultacie jego wpływ na zdrowie dorosłych był rzadko analizowany.

– Grasica była pomijana przez dziesięciolecia i może być brakującym elementem wyjaśniającym, dlaczego ludzie starzeją się inaczej i dlaczego leczenie raka u niektórych pacjentów jest nieskuteczne. Nasze odkrycia sugerują, że zdrowie grasicy zasługuje na znacznie większą uwagę i może otworzyć nowe możliwości zrozumienia, jak chronić układ odpornościowy w miarę starzenia się – powiedział dr Hugo Aerts, jeden z autorów badań cytowany w komunikacie Mass General Brigham.

Kondycja grasicy może świadczyć o stanie zdrowia

W pierwszym z dwóch nowych badań dotyczących grasicy naukowcy przeanalizowali dwie duże bazy danych medycznych. Pierwsza z nich obejmowała informacje o ponad 25 tys. dorosłych, którzy wzięli udział w programie badań przesiewowych w kierunku raka płuc, natomiast druga – o ponad 2500 uczestnikach badania Framingham Heart Study.

Badacze wykorzystali sztuczną inteligencję do analizy tomografii komputerowej. Dzięki temu przeanalizowali wielkość, kształt i skład grasicy, ustalając w ten sposób ogólny stan jej zdrowia. Następnie porównali wyniki dotyczące kondycji tego narządu ze stanem zdrowia na przestrzeni lat.

Okazało się, że osoby ze zdrowszą grasicą konsekwentnie osiągały lepsze wyniki. Osoby o wysokim wskaźniku zdrowia grasicy miały o około 50 proc. niższe ryzyko zgonu, o 63 proc. niższe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz o 36 proc. niższe ryzyko zachorowania na raka płuc w porównaniu z osobami o niskim wskaźniku zdrowia grasicy.

Jak zauważają naukowcy, wyniki badań wskazują, że grasica może przyczyniać się do utrzymania silniejszego i bardziej elastycznego układu odpornościowego przez całe życie.

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Zdrowie grasicy może wpływać na skuteczność leczenia onkologicznego

W drugim badaniu naukowcy przeanalizowali tomografię komputerową i wyniki leczenia ponad 1200 pacjentów onkologicznych poddawanych immunoterapii. Odkryli, że zdrowie grasicy może wpływać na skuteczność leczenia. Okazało się, że pacjenci z lepszą kondycją narządu mieli o około 37 proc. niższe ryzyko progresji nowotworu i o 44 proc. niższe ryzyko zgonu.

Odkrycia te, jak podkreślają autorzy badania, wskazują na niedocenianą wcześniej rolę grasicy w kształtowaniu odpowiedzi pacjentów na nowoczesne immunoterapie przeciwnowotworowe. To z kolei daje nadzieję, że w przyszłości lekarze będą mogli wykorzystywać dane o zdrowiu grasicy do przewidywania, którzy pacjenci mają największe szanse na pozytywną reakcję na immunoterapię.