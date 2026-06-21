Badacze z USA wykorzystali AI w badaniach dotyczących zespołu pocovidowego
Długi COVID, nazywany też zespołem pocovidowym, to stan, w którym objawy choroby utrzymują się co najmniej przez trzy miesiące. Bywa on trudny do wykrycia, ponieważ wywołuje szereg różnych objawów, w tym m.in. zmęczenie, trudności w oddychaniu, bóle stawów, kołatanie serca, zawroty głowy czy depresję.
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Badanie przeprowadzone zostało przez Mass General Brigham, jedną z największych organizacji opieki zdrowotnej oraz badań medycznych w Stanach Zjednoczonych.
Naukowcy, korzystając z narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, przeanalizowali prawie 460 000 dokumentacji medycznych pacjentów z całych Stanów Zjednoczonych. Sprawdzili, ilu pacjentów uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19, a następnie zgłosiło się po pomoc medyczną z powodu problemów zdrowotnych związanych z długim COVID.
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Wyniki badania sugerują, że u 16 proc. osób, które zachorowały na COVID-19, występują długotrwałe objawy, jednak nie zawsze są one rozpoznawane jako długi COVID.
– Wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję do zmapowania rzeczywistości po pandemii, która ujawniła lukę obejmującą 10 milionów osób w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej – powiedział Hossein Estiri, jeden z autorów badania cytowany przez serwis WBUR należący do Boston University.
Okazuje się, że liczba pacjentów z długim COVID podana w najnowszym badaniu jest ponad dwukrotnie wyższa od niektórych wcześniejszych szacunków.
– Jeśli ktoś odczuwa zmęczenie, w danym momencie nie ma większego znaczenia, czy jest to zmęczenie wywołane przez COVID – lekarz po prostu stara się je leczyć. Naprawdę trudno jest połączyć fakty z przyczynami. System opieki zdrowotnej generalnie nie jest tak zaprojektowany – zauważył Estiri.
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Beth Pollack, badaczka z Massachusetts Institute of Technology (MIT), która zajmuje się długim COVID oraz innymi chorobami przewlekłymi, komentując wyniki najnowszego badania, stwierdziła: – Uważam, że czasami panuje błędne przekonanie, że ludzie mogą zachorować na długi COVID i po prostu wyzdrowieć. Jednak w przypadku wielu pacjentów tak nie jest. Może to być niezwykle wyniszczająca, wieloukładowa choroba, która głęboko wpływa na jakość życia.
Z kolei Sandeep Jubbal, specjalista chorób zakaźnych w UMass Memorial Health, przyznał że nadal przyjmuje nowych pacjentów szukających pomocy z powodu zespołu pocovidowego, a także takich, u których objawy utrzymują się od lat. Zauważył również, że nie ma jednego testu, który lekarze mogliby wykorzystać do zdiagnozowania długiego COVID lub ustalenia, czy pacjent wyzdrowiał. – Brak testu diagnostycznego to duże ograniczenie. Większość diagnoz opiera się na objawach – podkreślił.
Beth Stelson, epidemiolog społeczny badający długi COVID, zwróciła natomiast uwagę na problem błędnego diagnozowania u pacjentów z długim COVID problemów ze zdrowiem psychicznym. – Choć zrobiliśmy ogromne postępy w uznawaniu zespołu pocovidowego za chorobę somatyczną, wciąż zdarza się, że choroba ta jest traktowana w kategoriach psychologicznych. Bywa ona zbywana jako stany lękowe – podkreślił.
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