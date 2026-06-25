Zespół badaczy z Uniwersytetu McMastera, współpracujący z naukowcami z USA i Niemiec, odkrył nowy naturalny związek o działaniu przeciwbakteryjnym – informuje portal Medscape. Wyniki badań opublikowano na początku czerwca w czasopiśmie „Nature”. Substancję nazwano manikomycyną.

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Nowy antybiotyk może pomóc w walce z groźnymi bakteriami

Związek wykazał działanie przeciwko bakteriom uznawanym za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia publicznego, takim jak Salmonella, E. coli oraz Klebsiella. Mogą one wywoływać poważne zakażenia, a część ich szczepów jest oporna na stosowane obecnie antybiotyki.

Manikomycynę odkryto dzięki ulepszonej metodzie frakcjonowania. Umożliwia ona oddzielenie i zbadanie związków występujących w bardzo niewielkich ilościach. Okazało się, że bakteria Streptomyces rimosus, wykorzystywana wcześniej jako źródło oksytetracykliny, produkuje także nieznany wcześniej antybiotyk.

Manikomycyna działa na innych zasadach niż reszta antybiotyków

Nowy antybiotyk ma unikalny mechanizm działania. Wiąże się z miejscem E w dużej podjednostce rybosomu bakteryjnego. Rybosomy odpowiadają za produkcję białek potrzebnych bakteriom do wzrostu i rozmnażania. W efekcie proces ten zostaje zablokowany.

Stosowane obecnie antybiotyki działają zazwyczaj na inne fragmenty rybosomu. Bakterie miały więc wiele lat na rozwinięcie mechanizmów obronnych przeciwko tym lekom. Miejsce E nie było dotąd celem terapii, więc drobnoustroje nie były w stanie uodpornić się na manikomycynę.

Aby powstał lek, potrzebne są kolejne badania

Manikomycyna wykazała akceptowalną tolerancję u myszy. W pierwszych badaniach zakażeń u zwierząt nie była jednak tak skuteczna, jak oczekiwali naukowcy. Poza tym ustalono, że związek jest stabilny w osoczu ludzi i myszy, ale jego maksymalne stężenie we krwi okazało się zbyt niskie. Kolejne prace mają poprawić właściwości farmakologiczne substancji, co może zająć od 5 do 10 lat.

Odkrycie naukowców jest niezwykle ważne, zważywszy na rosnącą oporność bakterii na leki. Szacuje się, że powoduje ona bezpośrednio około 1,14 mln zgonów rocznie na całym świecie. Eksperci podkreślają, że oprócz opracowywania nowych leków konieczne jest również ograniczenie niewłaściwego stosowania antybiotyków w hodowli i ochronie zdrowia zwierząt, rolnictwie oraz akwakulturze.