O zniszczeniu nagrobka poinformował rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj. Jak podał, z nagrobka ukraińskiego pisarza, naukowca i profesora skradziona została przedstawiająca go płaskorzeźba.

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Dewastacja grobów na Cmentarzu Rakowickim

Małopolska policja potwierdziła, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło, przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce zgłosił, że do zniszczenia grobu doszło w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili, że płyta z płaskorzeźbą została wyrwana i skradziona. Uszkodzone też zostały kamienne fragmenty pomnika.

– Nie jest to jedyny grób zniszczony na Cmentarzu Rakowickim. W ciągu ostatniego czasu mieliśmy kilkanaście zgłoszeń o kradzieży różnego rodzaju elementów metalowych, takich jak krzyże, tabliczki, figurki – powiedziała Katarzyna Cisło.

Kim był Bohdan Łepki?

Bohdan Łepki był ukraińskim poetą, prozaikiem, profesorem UJ. Żył w latach 1872-1941.

Cmentarz Rakowicki jest zabytkową, najbardziej znaną nekropolią w Krakowie. Otwarty został w 1803 r. Spoczywają na nim twórcy kultury, naukowcy, przedstawiciele znanych rodów, działacze niepodległościowi, polityczni i społeczni, uczestnicy powstań i obu wojen światowych.