Dziesiąty odcinek „Rzeczy o idei” otwiera nietypowe nawiązanie do utworu Sokoła, które staje się punktem wyjścia do rozmowy o tym, kto dziś opowiada rzeczywistość i jak zmieniają się kody kulturowe. Estera Flieger pyta, czy to właśnie różnice pokoleniowe najmocniej kształtują współczesną debatę publiczną. – Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi, słucham zgredów, by wiedzieć, jak było. Jedni i drudzy słuchają… Rzeczy o idei – zaczyna prowadząca.

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OK boomer, czyli jak skończył się czas bezdyskusyjnego autorytetu starszych pokoleń

Jednym z głównych tematów rozmowy jest fenomen hasła „OK boomer”. Dla jednych było ono wyrazem pogardy, dla innych – prostym sygnałem, że skończył się czas bezdyskusyjnego autorytetu starszych pokoleń. Michał Płociński przypomina własną definicję tego zwrotu i przekonuje, że jego siłą było lekceważące machnięcie ręką, a nie agresja. – Cicho, dziadku. Bo to jest hasło, które niesie przede wszystkim takie lekceważenie. Dobrze, dobrze, dziadku, okej, tak, wszyscy wiemy…

Czy „OK boomer” zamknęło możliwość porozumienia? Płociński uważa, że młodsze pokolenia zyskały skuteczne narzędzie ucieczki od narzucanych schematów myślenia, ale jednocześnie utraciły szansę na wyjaśnienie własnych doświadczeń starszym. – Straciliśmy tę okazję wyjaśnienia czegoś naszym rodzicom.

Flieger patrzy na ten spór inaczej. Jej zdaniem wejście młodszego pokolenia do debaty publicznej było konieczne, a nie wszystko da się wyjaśnić ludziom, którzy przez lata wyznaczali granice dopuszczalnych poglądów. Dodaje też, że największą wartością słuchowiska „Rzecz o idei” okazała się dla niej reakcja starszych słuchaczy, którzy chcą poznać perspektywę młodszych uczestników debaty, zamiast ją odrzucać.

„Pokolenie Solidarności” mogło być najbardziej zachłannym pokoleniem w historii

Rozmowa schodzi również na rynek pracy i zmianę podejścia do zawodowych obowiązków. Czy etos pracy „24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu” ma jeszcze sens? Flieger daje przykład dobrego dziennikarstwa, które wymaga mnóstwa namysłu, a także odpoczynku. I zauważa, że młodsze pokolenia słusznie stawiają granice między życiem zawodowym i prywatnym. To właśnie stosunek do pracy staje się jednym z najbardziej widocznych pól konfliktu między „mentalem boomera” a młodszymi generacjami.

Kolejnym przykładem pokoleniowego pęknięcia jest stosunek do Izraela oraz transformacji ustrojowej. Rozmówcy zauważają, że dla wielu starszych uczestników debaty krytyka Izraela czy krytyczna ocena przemian po 1989 r. przez lata pozostawały tematami tabu. Flieger podkreśla, że młodsze pokolenie wywalczyło sobie prawo do własnej interpretacji historii. – Chcę mieć prawo do powiedzenia, że ten model transformacji nie był bezalternatywny.

W dyskusji pojawia się również pytanie, czy konflikt pokoleń jest czymś wyjątkowym dla współczesnej Polski, czy raczej uniwersalnym mechanizmem. Płociński przekonuje, że każda generacja musi wywalczyć sobie miejsce przy stole, a starsi niemal zawsze mają trudność z oddaniem pola młodszym. – Zawsze młodzi muszą to sobie wyszarpać, nikt im tego nie da – mówi. Ale dodaje zarazem, że „pokolenie Solidarności” rzeczywiście mogło być najbardziej zachłannym pokoleniem w historii.

Czytaj więcej Plus Minus Nowa wojna pokoleń. Młodzi rozsądni kontra boomersi Dziś walczą ze sobą dwa pokolenia, z których starsze wzywa do korzystania z życia, a młodsze do wyrzeczeń. – Po raz pierwszy to młodzież uważa się...

Na koniec rozmówcy zastanawiają się, czy określenie „boomer” rzeczywiście opisuje wiek. Flieger przekonuje, że znacznie częściej jest to sposób myślenia niż metryka. – Boomer to nie jest kwestia wieku, tylko stan umysłu. Właśnie dlatego spór pokoleń nie przebiega wyłącznie między młodymi i starszymi – równie często przebiega wewnątrz każdego pokolenia, wyznaczając nowe linie podziału w polskiej debacie publicznej.

Zachęcamy do wysłuchania lub obejrzenia innych odcinków słuchowiska: