Zakrzówek to krakowski park będący popularnym miejscem rekreacyjnym. Mieszkańcy i turyści mogą tu korzystać z kąpieliska, licznych ścieżek oraz strefy wspinaczkowej. Do niedawna działała tu również strefa grillowa. Park zmaga się jednak z problemem zaśmiecania i aktów wandalizmu. Jego infrastruktura jest regularnie niszczona zwłaszcza w czasie weekendów.

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Na Zakrzówku w Krakowie usmażyli na ognisku chronionego węża

W strefie grillowej, jak informuje stacja, obserwowano niepokojące zdarzenia. Do jednego z nich doszło w czasie imprezy plenerowej. Jej uczestnicy „dla zabawy” usmażyli na ognisku chronionego węża gniewosza. Tymczasem obecność na Zakrzówku tego gatunku znajdującego się pod ochroną ścisłą uratowała park przed zabudową.

Skandaliczne zachowanie ujawniła jedna z mieszkanek Krakowa. Kobieta zgłosiła incydent do Zarządu Zieleni Miejskiej, a jako dowód przedstawiła zdjęcia.

– Zostaliśmy o takiej sytuacji poinformowani przez mieszkankę, która rzeczywiście nawet miała zdjęcia na dowód tej sytuacji. Więc chociażby z tych względów podjęliśmy tę decyzję ostateczną. Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta – wyjaśniła cytowana przez RMF FM Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Kraków reaguje po skandalicznym zachowaniu na Zakrzówku. Zamyka strefę grillową

To m.in. po incydencie zgłoszonym przez mieszkankę Zarząd Zieleni Miejskiej postanowił zamknąć strefę grillową. Ma to być odpowiedź na notorycznie występujące na Zakrzówku akty wandalizmu i niszczenie przyrody. Wcześniej tego typu działania obserwowano również w Parku Krowoderskim i na Bagrach. Tam także już jakiś czas temu zamknięto strefy grillowe.

Władze Krakowa apelują do mieszkańców i turystów o odpowiedzialne korzystanie z terenu Zakrzówka. Podkreślają, że ochrona przyrody i infrastruktury jest w tym miejscu priorytetem. Jednocześnie zapowiadają wzmożone kontrole i proszą o zgłaszanie zauważonych aktów wandalizmu.