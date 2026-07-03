Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia oraz częściowo środkowa znajdują się pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku, który wpływa na pogodę także nad zachodnią częścią Morza Śródziemnego. Nad resztą kontynentu przeważają niże znad północno-zachodniej Rosji i rejonu południowej Skandynawii. Przez obszar Polski północnej przemieszcza się z zachodu na wschód zatoka niżu znad południowej Skandynawii wraz z układem frontów atmosferycznych. Na południu Polski rozbudowuje się klin wyżu znad Atlantyku. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

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Ostrzeżenia IMGW przed weekendem 4-5 lipca. Burze i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek, 3 lipca ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla części województwa pomorskiego. W powiecie słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać w piątek od godz. 8 do 15 i mogą być kontynuowane.

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. Alerty II stopnia wydano dla nadmorskich powiatów województwa pomorskiego oraz dla powiatów kołobrzeskiego, koszalińskiego i sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe są burze. Alerty obowiązują do godz. 20 w piątek.

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem wydano natomiast dla większości Pomorza oraz powiatów gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujścia na Pomorzu Zachodnim. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe są burze. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin wieczornych.

Pogoda w piątek, 3 lipca. Pochmurnie i deszczowo

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Prognozowana suma opadów na północy od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie około 18 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni, najcieplej na południowym wschodzie kraju, lokalnie do 26 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu i miejscami na północy kraju wiatr dość silny, okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, nad morzem do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 75 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

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W nocy z piątku na sobotę w południowej części Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże. Na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich, około 9 stopni. Wiatr na południu słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie w porywach do 60 km/h, na północy, głównie na wybrzeżu wiatr dość silny, okresami silny, od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do około 80 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

Prognoza na sobotę i niedzielę, 4 i 5 lipca. Weekend nie będzie pogodny

W sobotę w południowo-zachodniej części Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie umiarkowane i duże, i tam pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalne burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni, nieco chłodniej na Podkarpaciu i obszarach podgórskich, około 17 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem również silny, około 40 km/h, tam porywy do 70 km/h. W czasie burz możliwe porywy 80 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i na obszarach podgórskich – tam około 18 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach może osiągać około 50 km/h, nad morzem okresami dość silny, w porywach i w czasie burz do 60 km/h.