RCB wysłało alert ostrzegający przed burzami, silnym wiatrem i ulewami, a w związku z tym możliwymi przerwami w dostawie prądu
W związku z niespokojną aurą IMGW i RCB wydały alerty.
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Niż z południa Europy, który przesuwa się nad Polską, może przynieść zarówno przelotne ulewy konwekcyjne związane z burzami, jak i dłuższe wielkoskalowe deszcze – informuje DobraPogoda24.pl.
„Główna strefa opadów uaktywni się między 17-18 sierpnia, zwłaszcza w trakcie popołudnia, a następnie wieczorem i nocą przesunie się z południa i południowego zachodu przez centrum na wschód i częściowo północny wschód i południowy wschód naszego kraju” – czytamy.
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Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Alerty IMGW I stopnia przed silnym deszczem z burzami zostały wydane dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego oraz częściowo dla woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obowiązują do godz. 20 we wtorek.
Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo woj. małopolskiego. Alerty zaczęły obowiązywać od godz. 12 w poniedziałek i potrwają do północy.
„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” – poinformował Instytut.
Jednocześnie IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
„W zlewniach objętych ostrzeżeniami, szczególnie podczas intensywnych opadów burzowych, możliwe są lokalne i szybkie wzrosty poziomu wody, zwłaszcza na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych” – napisał w serwisie X.
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W związku z prognozowanymi burzami z ulewami i silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu: „Uwaga! Dziś (17.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.
Alert RCB o takiej treści wysłany został do osób przebywających na terenie województw:
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