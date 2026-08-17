W związku z niespokojną aurą IMGW i RCB wydały alerty.

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Czytaj więcej pogoda Gwałtowna zmiana pogody. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem W poniedziałek w części Polski upalnie. Możliwe też ulewne deszcze i burze z gradem. Od wtorku za sprawą napływającego z północnego zachodu chłodne...

Niż z południa Europy nad Polską. Możliwe ulewy i burze

Niż z południa Europy, który przesuwa się nad Polską, może przynieść zarówno przelotne ulewy konwekcyjne związane z burzami, jak i dłuższe wielkoskalowe deszcze – informuje DobraPogoda24.pl.

„Główna strefa opadów uaktywni się między 17-18 sierpnia, zwłaszcza w trakcie popołudnia, a następnie wieczorem i nocą przesunie się z południa i południowego zachodu przez centrum na wschód i częściowo północny wschód i południowy wschód naszego kraju” – czytamy.

Alerty IMGW przed silnym deszczem z burzami oraz przed gwałtownymi wzrostami stanów wody

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty IMGW I stopnia przed silnym deszczem z burzami zostały wydane dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego oraz częściowo dla woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obowiązują do godz. 20 we wtorek.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo woj. małopolskiego. Alerty zaczęły obowiązywać od godz. 12 w poniedziałek i potrwają do północy.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” – poinformował Instytut.

Jednocześnie IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.

„W zlewniach objętych ostrzeżeniami, szczególnie podczas intensywnych opadów burzowych, możliwe są lokalne i szybkie wzrosty poziomu wody, zwłaszcza na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych” – napisał w serwisie X.

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Alert RCB dla trzech województw: Możliwe przerwy w dostawie prądu

W związku z prognozowanymi burzami z ulewami i silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu: „Uwaga! Dziś (17.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.

Alert RCB o takiej treści wysłany został do osób przebywających na terenie województw: