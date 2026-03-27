Ze stwierdzeniem „Możliwość godzenia pracy i życia prywatnego jest dla mnie ważniejsza od wysokości pensji” zgadza się 76 proc. Polaków w wieku od 18 do 29 lat (Opinia24 dla Fundacji Ważne Sprawy i More in Common Polska, listopad 2024). Przeciwnego zdania jest 24 proc. uczestników badania. Dla 61 proc. respondentów „ważniejsze jest to, żeby praca dawała im poczucie sensu, nawet jeśli będzie się to wiązało z niższym wynagrodzeniem”.

W raporcie „Stan Młodych 2025”, który opracowała Fundacja Ważne Sprawy przy współpracy z Fundacją More in Common Polska czytamy: „Młode pokolenie Polek i Polaków oczekuje środowiska pracy, które nie doprowadzi do wypalenia zawodowego, pozwoli im wieść satysfakcjonujące życie prywatne i zapewni ogólny dobrostan. Priorytetem młodych jest potrzeba poczucia sensu w pracy (...) Co ciekawe, dla młodych potrzeba pracy z sensem jest całkowicie uniwersalna – dotyczy większości młodych wyborców wszystkich partii. Nie zaobserwowaliśmy też żadnych różnic w podziałach ze względu na charakterystyki demograficzne”.

Premier Donald Tusk narzeka na młodych wygodnych

Jakiś czas temu minęłam kobietę, która siedziała na ławce i płakała. Zatrzymałam się i zastanawiałam, co mogę zrobić. Jak zapytać, czy potrzebuje pomocy, by nie poczuła się niekomfortowo? Trwało to może pół minuty. W tym czasie obok niej pojawiła się trójka empatycznych i gotowych do działania licealistów.

W debacie publicznej na młodych się narzeka. Nie dalej jak w środę cytowałam w komentarzu Donalda Tuska, który winą za kryzys demograficzny obwiniał „wygodnych młodych”. Zostawmy na chwilę to, czy premier miał rację i postawmy pytanie: kto młodych wychował? Najwłaściwsze zaś brzmi: kto młodym stworzył takie, a nie inne warunki?

Za co warto docenić pokolenie Z

Dużo łatwiej wyrazić na tej czy innej platformie społecznościowej oburzenie, kiedy np. młoda osoba zapatrzy się w telefon (jak gdyby starsi tego nie robili) i nie ustąpi seniorowi miejsca w komunikacji miejskiej niż wyrazić uznanie, kiedy ratują sytuację.

„Pracownik pokolenia Z” to popularny straszak. Podczas gdy to, co osobiście w pokoleniu Z podziwiam najbardziej, to ich zdrowy stosunek do pracy, który pokazują opisane na wstępie badania. Jeśli ktoś ma wyprowadzić Polaków z mentalnych lat 90. i zerwać z „kulturą za...suwania” to tylko młodzi.