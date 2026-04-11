Informatorzy agencji, którzy zastrzegli sobie anonimowość, przekazali, że w ataku na siedzibę najwyższego przywódcy Iranu w centrum Teheranu Modżtaba Chamenei został oszpecony oraz odniósł poważne obrażenia co najmniej jednej nogi.

Reklama Reklama

Rozmówcy Reutera zaznaczyli, że mimo odniesionych ran 56-letni Chamenei dochodzi do zdrowia i zachowuje pełną sprawność umysłową. Według dwóch źródeł, ajatollah za pośrednictwem audiokonferencji uczestniczy w spotkaniach z wysokimi rangą oficjelami i bierze udział w podejmowaniu decyzji w kluczowych sprawach państwowych, w tym dotyczących rozpoczętej przez USA i Izrael wojny oraz negocjacji z Waszyngtonem.

Negocjacje USA–Iran. Delegacje obu państw przybyły do Islamabadu

Pytania dotyczące stanu zdrowia Chameneiego oraz tego, czy jest on w stanie kierować sprawami państwa pojawiają się w chwili, gdy w stolicy Pakistanu mają rozpocząć się negocjacje Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. W sobotę w Islamabadzie wylądował amerykański samolot rządowy z członkami delegacji USA, w tym z wiceprezydentem J.D. Vance'em.

Wcześniej do Pakistanu przylecieli Irańczycy, m.in. minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Z najnowszych doniesień wynika, że strony nie będą rozmawiać bezpośrednio, lecz za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu.

Informacje Reutera o stanie zdrowia Modżtaby Chameneiego pochodzą od osób zbliżonych do jego najbliższego otoczenia, ale nie zostały oficjalnie potwierdzone. Sam Chamenei junior, który został ogłoszony najwyższym duchowym przywódcą Iranu 8 marca, nie był widziany publicznie od czasu ataku, w którym zginął jego ojciec Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu od 1989 r. Od tego czasu nie opublikowano też żadnego nowego zdjęcia, nagrania wideo lub audio 56-latka.

Teheran, billboard z wizerunkiem ajatollaha Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu, który zginął w ataku USA i Izraela 28 lutego Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Z dostępnych informacji wynika, że Modżtaba Chamenei został ranny 28 lutego, czyli pierwszego dnia ataku USA i Izraela na Iran, w uderzeniu, w którym zginęli m.in. jego ojciec, żona, szwagier i bratowa. Władze w Teheranie nie wydały żadnego oficjalnego oświadczenia w sprawie obrażeń Chameneiego juniora, jednak w irańskiej telewizji państwowej – już po tym, jak został ogłoszony najwyższym przywódcą – użyto wobec niego określenia stosowanego wobec osób poważnie rannych w czasie wojny.

Nieoficjalne doniesienia: Modżtaba Chamenei stracił nogę

Pierwsze publiczne oświadczenie Chameneiego juniora pojawiło się 12 marca, jednak zostało odczytane przez spikera telewizji. Dzień później sekretarz obrony USA Pete Hegseth ogłosił, że ajatollah został ranny i prawdopodobnie oszpecony. – Wygłosił wczoraj oświadczenie. Słabe, ale nie było nagrania głosu, nie było nagrania wideo. To było pisemne oświadczenie – mówił wówczas polityk. – Iran ma mnóstwo kamer i mnóstwo rejestratorów dźwięku. Dlaczego pisemne oświadczenie? Sądzę, że wiecie dlaczego. Jego ojciec, martwy. On przerażony. On jest ranny i się ukrywa – kontynuował Hegseth.

Informator agencji Reutera znający oceny amerykańskiego wywiadu przekazał, że prawdopodobnie Modżtaba Chamenei stracił nogę. Z kolei osoba z bliskiego otoczenia przywódcy Iranu stwierdziła, że zdjęcia ajatollaha mogą zostać opublikowane w ciągu miesiąca-dwóch. Możliwe, że przywódca Iranu pojawi się wówczas publicznie, o ile pozwolą na to stan jego zdrowia oraz sytuacja bezpieczeństwa – zastrzegły źródła agencji.