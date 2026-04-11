Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei, fotografia z października 2024
Informatorzy agencji, którzy zastrzegli sobie anonimowość, przekazali, że w ataku na siedzibę najwyższego przywódcy Iranu w centrum Teheranu Modżtaba Chamenei został oszpecony oraz odniósł poważne obrażenia co najmniej jednej nogi.
Rozmówcy Reutera zaznaczyli, że mimo odniesionych ran 56-letni Chamenei dochodzi do zdrowia i zachowuje pełną sprawność umysłową. Według dwóch źródeł, ajatollah za pośrednictwem audiokonferencji uczestniczy w spotkaniach z wysokimi rangą oficjelami i bierze udział w podejmowaniu decyzji w kluczowych sprawach państwowych, w tym dotyczących rozpoczętej przez USA i Izrael wojny oraz negocjacji z Waszyngtonem.
Pytania dotyczące stanu zdrowia Chameneiego oraz tego, czy jest on w stanie kierować sprawami państwa pojawiają się w chwili, gdy w stolicy Pakistanu mają rozpocząć się negocjacje Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. W sobotę w Islamabadzie wylądował amerykański samolot rządowy z członkami delegacji USA, w tym z wiceprezydentem J.D. Vance'em.
Wcześniej do Pakistanu przylecieli Irańczycy, m.in. minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Z najnowszych doniesień wynika, że strony nie będą rozmawiać bezpośrednio, lecz za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu.
Informacje Reutera o stanie zdrowia Modżtaby Chameneiego pochodzą od osób zbliżonych do jego najbliższego otoczenia, ale nie zostały oficjalnie potwierdzone. Sam Chamenei junior, który został ogłoszony najwyższym duchowym przywódcą Iranu 8 marca, nie był widziany publicznie od czasu ataku, w którym zginął jego ojciec Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu od 1989 r. Od tego czasu nie opublikowano też żadnego nowego zdjęcia, nagrania wideo lub audio 56-latka.
Teheran, billboard z wizerunkiem ajatollaha Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu, który zginął w ataku USA i Izraela 28 lutego
Z dostępnych informacji wynika, że Modżtaba Chamenei został ranny 28 lutego, czyli pierwszego dnia ataku USA i Izraela na Iran, w uderzeniu, w którym zginęli m.in. jego ojciec, żona, szwagier i bratowa. Władze w Teheranie nie wydały żadnego oficjalnego oświadczenia w sprawie obrażeń Chameneiego juniora, jednak w irańskiej telewizji państwowej – już po tym, jak został ogłoszony najwyższym przywódcą – użyto wobec niego określenia stosowanego wobec osób poważnie rannych w czasie wojny.
Pierwsze publiczne oświadczenie Chameneiego juniora pojawiło się 12 marca, jednak zostało odczytane przez spikera telewizji. Dzień później sekretarz obrony USA Pete Hegseth ogłosił, że ajatollah został ranny i prawdopodobnie oszpecony. – Wygłosił wczoraj oświadczenie. Słabe, ale nie było nagrania głosu, nie było nagrania wideo. To było pisemne oświadczenie – mówił wówczas polityk. – Iran ma mnóstwo kamer i mnóstwo rejestratorów dźwięku. Dlaczego pisemne oświadczenie? Sądzę, że wiecie dlaczego. Jego ojciec, martwy. On przerażony. On jest ranny i się ukrywa – kontynuował Hegseth.
Informator agencji Reutera znający oceny amerykańskiego wywiadu przekazał, że prawdopodobnie Modżtaba Chamenei stracił nogę. Z kolei osoba z bliskiego otoczenia przywódcy Iranu stwierdziła, że zdjęcia ajatollaha mogą zostać opublikowane w ciągu miesiąca-dwóch. Możliwe, że przywódca Iranu pojawi się wówczas publicznie, o ile pozwolą na to stan jego zdrowia oraz sytuacja bezpieczeństwa – zastrzegły źródła agencji.
