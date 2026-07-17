W wygłoszonym w czwartek orędziu do narodu amerykański prezydent zarzucił Chinom, że ingerowały w proces wyborczy w USA w 2020 r. Powołał się przy tym na informacje wywiadowcze.

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„Der Spiegel” o teoriach spiskowych Donalda Trumpa

Komentując to wystąpienie, portal tygodnika „Der Spiegel” ocenia, że Trump „rozpowszechnia swoje teorie spiskowe (...)”, choć „nie przedstawia nowych informacji i nie dysponuje żadnymi przekonującymi dowodami”. W swoich działaniach „może już liczyć na aparat służb wywiadowczych” – dodaje.

Jak przypomina gazeta, już po porażce Trumpa w wyborach prezydenckich w 2020 r. on sam i jego otoczenie „gorączkowo doszukiwali się rzekomych manipulacji” i „żadna teoria nie była dla nich zbyt absurdalna”.

Jednocześnie – według „Spiegla” – „nagromadzenie zarzutów oraz ton zatroskanego męża stanu stanowią nową jakość”.

Tygodnik ostrzega, że „Trump bierze na cel wybory środka kadencji zaplanowane na 3 listopada, w których wybierana będzie duża część składu Kongresu”.

Obecnie Republikanie mają większość w Izbie Reprezentantów i Senacie. Notowania prezydenta i jego partii są jednak niskie z powodu prowadzonej przez niego, niepopularnej wojny z Iranem.

„Der Spiegel” zastanawia się też, czy „wybuchowe orędzie” Trumpa doprowadzi do „ponownego zaostrzenia stosunków (USA) z Chinami”.

„Sueddeutsche Zeitung” o ustaleniach amerykańskiego wywiadu

Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” przypomina, że po wyborach w 2020 r. amerykański wywiad doszedł do wniosku, iż nie było zagranicznej interwencji w proces wyborczy poza próbami wpłynięcia na opinię publiczną za pośrednictwem fałszywych internetowych kont.

„Pod pretekstem grożącego oszustwa wyborczego Donald Trump już od dłuższego czasu próbuje wpływać na wybory do Kongresu” – ostrzega „SZ”.

Odnotowuje, że amerykański przywódca chciał rozporządzeniem wykonawczym ograniczyć głosowanie korespondencyjne i zobowiązać stany do weryfikowania wyborców na podstawie rządowego rejestru. Sądy nie zgodziły się jednak na wprowadzenie tych rozwiązań.