Rzeczpospolita
Ekonomia
Ostatni dzwonek na dywidendę od PZU. Kiedy trzeba kupić akcje?

Największy polski ubezpieczyciel będzie w tym roku wyjątkowo hojny. Wypłaci akcjonariuszom niemal 4 mld zł. W tym tygodniu przypada dzień ustalenia do wypłaty.

Publikacja: 22.09.2025 13:00

Ostatni dzwonek na dywidendę od PZU. Kiedy trzeba kupić akcje?

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są aktualne zasady polityki dywidendowej PZU?
  • Kiedy jest ostatni moment, aby kupić akcje PZU z prawem do dywidendy?
  • Które spółki na GPW wypłacają najwyższe dywidendy?
  • Jakie zmiany w podatku CIT mogą wpłynąć na przyszłe dywidendy banków?

PZU jest trzecią spółką w zestawieniu największych krajowych firm notowanych na GPW. Największy jest Orlen, wyceniany obecnie na 95 mld zł, a za nim plasuje się PKO BP z kapitalizacją wynoszącą 87 mld zł. Wycena PZU sięga 52 mld zł, a za jedną akcję trzeba dziś zapłacić około 60 zł. To o połowę więcej niż jesienią 2024 r. Akcjonariusze PZU są też beneficjentami sutej dywidendy. W tym roku będzie ona rekordowa. Wyniesie 3,86 mld zł, czyli 4,47 zł na akcję. Przy obecnym kursie giełdowym oznacza to 7,5-proc. stopę dywidendy. O 3,5 pkt proc. wyższą niż tegoroczna średnia dla WIG.

Polityka dywidendowa PZU na lata 2025-2027 zakłada wypłatę nie mniej niż 50 proc. zysku w ramach rocznej dywidendy. W 2024 r. PZU przeznaczyło na dywidendę łącznie 3,75 mld zł, co dało 4,34 zł na akcję.

Czytaj więcej

Dobre półrocze Grupy PZU. Segment OC wreszcie na plusie
Ubezpieczenia
Dobre półrocze Grupy PZU. Segment OC wreszcie na plusie

Kiedy kupić akcje PZU żeby dostać dywidendę

Na warszawskiej giełdzie notowane są 402 spółki, w tym 384 krajowe i 18 zagranicznych. Łączna kapitalizacja wszystkich wynosi prawie 2,2 bln zł, w tym 1,02 bln zł przypada na spółki krajowe.

Z roku na rok dywidendę płaci coraz więcej spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. firmy są wyjątkowo hojne. Zdecydowana większość zdążyła już dywidendę wypłacić. Jednym z nielicznych wyjątków jest wspomniane już PZU, które co do zasady dywidendę płaci jesienią.

W tym roku walne zgromadzenie PZU zdecydowało, że dniem wypłaty będzie 16 października. Z kolei dzień ustalenia prawa przypada w tym tygodniu – w czwartek 25 września. Należy jednak wziąć pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW. Jeśli ktoś nie ma jeszcze akcji PZU na rachunku, to ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do wypłaty jest wtorek 23 września. Niewykluczone więc, że jutro będziemy obserwować wzmożony obrót na akcjach PZU. Podczas dzisiejszej sesji akcje PZU tanieją o 0,5 proc. do 59,9 zł. Od rana właściciela zmieniły walory o wartości wynoszącej ponad 30 mln zł. To dziś trzeci co do wartości obrót po PKO BP i Orlenie.

Kto wypłaca najwyższe dywidendy na GPW

Średnia stopa dywidendy od spółek wchodzących w skład WIG wynosi prawie 4 proc. Ale bez problemu można znaleźć firmy, które zaoferowały znacząco więcej. Oprócz PZU w tej grupie są również inne spółki z WIG20. Przykładem może być Orlen (stopa dywidendy też sięgnęła 7 proc.). Walne zgromadzenie paliwowego koncernu uchwaliło w tym roku niemal 7 mld zł dywidendy, czyli 6 zł na akcję. Została już wypłacona 1 września.

Sutą dywidendę w tym roku wypłaciły również banki – na czele z liderem branży, PKO BP. Walne zgromadzenie PKO BP uchwaliło 6,85 mld zł dywidendy, czyli 5,48 zł na akcję. Wypłacona została 14 sierpnia. Notowania PKO BP od jesieni 2022 r. (początek hossy na GPW) poruszały się w trendzie wzrostowym. Wtedy akcje kosztowały niespełna 25 zł. W sierpniu 2025 r. kurs wyznaczył maksimum, przebijając poziom 86 zł. Ale potem się załamał – podobnie jak notowania pozostałych banków. Była to reakcja na zapowiedź poniesienia stawki podatku CIT do poziomu 30 proc. z obecnych 19 proc. w 2026 r. W 2027 r. ma to być 26 proc., a od 2028 roku docelowe 23 proc.

Czytaj więcej

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Budżet i podatki
Rośnie deficyt i dziura dochodowa w budżecie. MF podał nowe dane

Podniesienie CIT będzie mieć negatywny wpływ na zyski banków i transfer do akcjonariuszy. Czas pokaże, jak mocno obniży to dywidendy w 2025 r. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że część banków giełdowych jest kontrolowana przez skarb państwa. A rząd potrzebuje pieniędzy. Plan dochodów budżetu z dywidend na 2026 r. wynosi aż 7,9 mld zł – wynika z projektu ustawy budżetowej.

Źródło: rp.pl

Dywidenda Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Powszechny Zakład Ubezpieczeń

