W okresie styczeń–sierpień łączne dochody w budżecie państwa wyniosły 362,8 mld zł, czyli o 11,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Wpływy z podatków okazują się niższe aż o 12,2 proc., sięgając 321,2 mld zł.

Jakie dochody w budżecie państwa

Spadek dochodów rok do roku to wynik reformy finansowania samorządów. W jej ramach znacznie więcej niż dotychczas pieniędzy z PIT zamiast do budżetu centralnego płynie właśnie do JST (wedle określonego wcześniej planu). W efekcie w kasie państwa wpływy z PIT są notowane nawet na ujemnym poziomie (minus 11,3 mld zł w okresie styczeń–sierpień, podczas gdy rok temu o tej porze było to niemal 58 mld zł na plusie).

Jednocześnie resort finansów wylicza, że gdyby nie ta reforma wpływy z PIT wyniosłyby 66,4 mld zł, tj., o 13 proc. więcej niż rok wcześniej, a dochody ogółem w budżecie byłyby o 9,7 proc. wyższe rok do roku.

Zmiany w finansowaniu JST mają też pewien wpływ na CIT, ale tu wpływy są rok do roku o 5,8 proc. (sięgając po ośmiu miesiącach 44 mld zł). Dochody z VAT wyniosły 214,6 mld zł i były wyższe o 10,5 proc., a z akcyzy wzrosły o 1,9 proc. do 59 mld zł.