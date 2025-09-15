Aktualizacja: 15.09.2025 22:06 Publikacja: 15.09.2025 20:56
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Foto: REUTERS/Ken Cedeno
W okresie styczeń–sierpień łączne dochody w budżecie państwa wyniosły 362,8 mld zł, czyli o 11,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Wpływy z podatków okazują się niższe aż o 12,2 proc., sięgając 321,2 mld zł.
Spadek dochodów rok do roku to wynik reformy finansowania samorządów. W jej ramach znacznie więcej niż dotychczas pieniędzy z PIT zamiast do budżetu centralnego płynie właśnie do JST (wedle określonego wcześniej planu). W efekcie w kasie państwa wpływy z PIT są notowane nawet na ujemnym poziomie (minus 11,3 mld zł w okresie styczeń–sierpień, podczas gdy rok temu o tej porze było to niemal 58 mld zł na plusie).
Jednocześnie resort finansów wylicza, że gdyby nie ta reforma wpływy z PIT wyniosłyby 66,4 mld zł, tj., o 13 proc. więcej niż rok wcześniej, a dochody ogółem w budżecie byłyby o 9,7 proc. wyższe rok do roku.
Zmiany w finansowaniu JST mają też pewien wpływ na CIT, ale tu wpływy są rok do roku o 5,8 proc. (sięgając po ośmiu miesiącach 44 mld zł). Dochody z VAT wyniosły 214,6 mld zł i były wyższe o 10,5 proc., a z akcyzy wzrosły o 1,9 proc. do 59 mld zł.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń–sierpień 2025 r. wyniosło 534,8 mld zł i było wyższe o 7,4 proc. rok do roku.
Ministerstwo Finansów w komunikacie wylicza, że rok do roku wydatki wzrosły w zasadzie we wszystkich działach i częściach budżetowych. Szczególnie mocny wzrost odnotowano w obszarze zdrowia (o 19,2 mld zł więcej), ubezpieczenia społeczne (o 7,7 mld zł więcej, co związane było m.in. z realizacją programu „Aktywny rodzic” i programu „Renta wdowia”) czy obrona narodowa (o 4,8 mld zł więcej).
Łącznie 35 mld zł przeznaczono już w tegorocznym budżecie na wykup obligacji pandemicznych PFR i BGK (w 2024 r. takiej pozycji w ogóle nie było), a obsługa długu SP kosztowała o 4,1 mld zł więcej niż rok wcześniej.
Czytaj więcej
Polacy nie mają jednej odpowiedzi na pytanie, kto lepiej zarządza finansami publicznymi: Donald T...
Deficyt w budżecie państwa po sierpniu wynosił 172 mld zł wobec 157,6 mld zł po lipcu. Do limitu deficytu na 2025 r., wynoszącego 289 mld zł, jest więc coraz bliżej.
Obecnie największym zmartwieniem Ministerstwa Finansów nie jest spadek dochodów budżetowych rok do roku (bo to było spodziewane), ale ich niskie wykonanie do planu. Po ośmiu miesiącach wpływy z podatków sięgają 56,3 proc. planu, choć teoretycznie powinno to być niemal 67 proc. I dane po sierpniu potwierdzają, że jeśli tak dalej pójdzie, w kasie państwa na koniec roku może po prostu zabraknąć kilkadziesiąt miliardów złotych z podatków. MF szacuje tę lukę na niemal 35 mld zł.
Z czego to wynika? – Grzech pierworodny w budżecie na 2025 r. polegał na zbyt huraoptymistycznych prognozach dla gospodarki – wskazuje Piotr Bielski, ekonomista Santander BP. – Oczekiwano zbyt wysokiego wzrostu PKB i inflacji, a do tego jeszcze zbyt ambitne były plany wyciśnięcia podatków z tego wzrostu – ocenia Bielski.
Przypomnijmy, że budżet na 2025 r. konstruowano przy założeniu, że tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 3,9 proc., a średnioroczna inflacja – 5 proc. Obecnie resort finansów szacuje, że PKB w tym roku wzrośnie o 3,4 proc., zaś ceny – średnio o 3,7 proc. – Różnica między oczekiwaniami a rzeczywistością jest jak widać spora, o czym zresztą ostrzegaliśmy od początku. Nie wydaje mi się, by coś złego działo się z gospodarką, co by osłabiło wpływy z podatków – zauważa Bielski.
Czytaj więcej
Agencja ratingowa Fitch potwierdziła w piątek rating Polski na poziomie A- (dla długoterminowych...
Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao, zwraca z kolei uwagę, że przyczyną dziury w podatkach może być też obniżenie się efektywnej stawki VAT. Według jego wyliczeń obecnie (w II kw. 2025 r.) wynosi ok. 13,5 proc. wobec 14,5 proc. przed kryzysem energetycznym. – Wówczas obniżono nominalne stawki VAT na żywność, energię itp. Obecnie większość z nich wróciła do zwykłego poziomu, a mimo to efektywna stawka pozostaje niższa – wskazuje.
Mimo dużej dziury po stronie dochodów, minister finansów Andrzej Domański nie wspomina o konieczności nowelizacji tegorocznego budżetu. I zdaniem ekonomistów, raczej to nie nastąpi. Jednocześnie będzie to wymagało wyraźnych oszczędności po stronie wydatków.
– By nie przekroczyć limitu deficytu na ten rok, czyli ok. 289 mld zł w budżecie, ograniczenie w wydatkach musi następować z większą siłą – zauważa Piotr Bielski. – Dlatego w kolejnych miesiącach spodziewałbym się coraz wolniejszego przyrostu deficytu i wydatków – dodaje.
– Przy czym oszczędności te mogą dotyczyć wydatków samego budżetu państwa – zaznacza Karol Pogorzelski. – Z zapowiedzi ministra Domańskiego wynika, że deficyt całego sektora finansów publicznych w 2025 r. ma jednak wynieść 6,9 proc. PKB wobec 5,5 proc. pierwotnie planowanych. A to oznacza, że jakaś część wydatków i deficytu będzie realizowana poza budżetem państwa – ocenia Pogorzelski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W okresie styczeń–sierpień łączne dochody w budżecie państwa wyniosły 362,8 mld zł, czyli o 11,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Wpływy z podatków okazują się niższe aż o 12,2 proc., sięgając 321,2 mld zł.
Polacy nie mają jednej odpowiedzi na pytanie, kto lepiej zarządza finansami publicznymi: Donald Tusk czy Mateusz...
O ponad 62 mld zł wzrósł dług finansów publicznych w II kwartale. Relacja długu sektora instytucji rządowych i s...
Indyjska minister finansów Nirmala Sitharaman poinformowała o obniżkach podatków na setki artykułów konsumpcyjny...
– Rząd utrzymuje, że finanse publiczne są stabilne, opozycja cynicznie wpycha obecną ekipę na klif rosnącego zad...
Po stronie dochodowej przyszłoroczny budżet jest bardzo napięty i zagrożony. W związku z tym poważnie zagrożona...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas