Ciekawsze wydają się opinie osób, które nie mają silnie ustalonych poglądów politycznych. W tej grupie 30 proc. docenia działania obecnego rządu, 10 proc. nie docenia, ale aż 60 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Silne podziały wśród Polaków

Analiza szczegółowych danych pokazuje, że również w różnych przekrojach Polaków, pod względem ich wieku, wykształcenia czy dochodów, polityczne przekonania zdają się mieć główny wpływ na ocenę dokonań gabinetów Tuska i Morawieckiego. To przykładowo mieszkańcy wsi kontra mieszkańcy wielkich miast (ci pierwsi źle oceniają obecny rząd, ci drudzy wyraźnie lepiej), osoby o złej sytuacji materialnej kontra ci bogatsi, najstarsi kontra grupa Polaków w wieku 40-69 lat.

Choć są też zaskakujące wyjątki i ciekawostki. Najmłodsi Polacy (w wieku 18-29 lat) w większości dostrzegają pozytywne zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi za rządów Tuska (41 proc. jest na tak), ale ich nieco starsi koledzy (w wieku 30-39 lat) mają zupełnie inne zdanie (tylko 20 proc. jest na tak). Najwięcej niezdecydowanych (po 40-50 proc.) jest zaś w grupie osób, które otrzymują świadczenie 800+, mieszkańców wsi oraz wśród tych, którzy nie interesują się za bardzo bieżącą polityką.

Podziały w opiniach Polaków mogą też wynikać z przywiązania do transferów społecznych wprowadzonych głównie za czasów Morawieckiego i obaw, że zostaną one cofnięte. Z drugiej strony część Polaków może zwracać baczniejszą uwagę na kwestię przejrzystości zarządzania budżetem (na co szczególny nacisk kładzie rząd Donalda Tuska), czy na rzeczywisty stan finansów publicznych.

Jaki stan finansów publicznych: rekordowy dług i deficyt

Opinię społeczną obecnie martwić może szczególnie poziom zadłużenia państwa. Według prognoz przedstawionych w projekcie ustawy budżetowej, dług publiczny w 2026 r. ma być rekordowo wysoki zarówno w relacji do PKB, sięgając 66,8 proc. (wobec 60,4 proc. w tym roku), jak i w ujęciu nominalnym, sięgając 2,78 bln zł (wobec 2,35 bln zł). Również deficyt w budżecie państwa ma być bardzo wysoki – plan na przyszły rok to 272 mld zł wobec 289 mld zł w tym roku.