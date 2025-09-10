Rzeczpospolita
Dług publiczny Polski rośnie. Już ponad 58 proc. PKB

O ponad 62 mld zł wzrósł dług finansów publicznych w II kwartale. Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniosła 58,2 proc. pod koniec czerwca.

Publikacja: 10.09.2025 17:38

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

Aleksandra Fandrejewska

Ministerstwo Finansów co kwartał przedstawia informację na temat długu publicznego w dwóch wymiarach. Pierwszy to państwowy dług publiczny (PDP), czyli ten, który jest przedstawiany w sprawozdawczości krajowej i drugi: dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, liczony według metodologii unijnej. Ten drugi jest wyższy, ponieważ zawiera elementy (np. fundusze zarządzane przez Bank Gospodarki Krajowej), które nie są częścią PDP.

Jak duży jest dług publiczny?

Resort podał właśnie, że EDP wyniósł po II kwartale 2,19 bln zł, czyli o 62,2 mld zł (2,9 proc.) więcej niż trzy miesiące wcześniej i o 173,4 mld zł (8,6 proc.) więcej w porównaniu z końcem 2024 r.

Państwowy dług publiczny na koniec czerwca (po konsolidacji) był o ponad 416 mld zł niższy. Wyniósł ok. 1,77 bln zł. W ciągu kwartału wzrósł o 56,3 mld zł (3,3 proc.), a w porównaniu z grudniem – o 158,0 mld zł (9,8 proc.).

Relacja długu EDP do PKB na koniec II kwartału wyniosła 58,2 proc. (to wstępne szacunki) i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,7 pp. oraz o 2,9 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.

Relacja PDP do PKB na koniec czerwca to wstępnie 47,1 proc., o 0,8 pp. więcej w porównaniu z końcem marca oraz o 2,8 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.

Resort zrelacjonował, że wysokość długu EDP w II kwartale 2025 r. wynika między innymi ze wzrostu zadłużenia funduszy, którymi zarządza BGK:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o 10,9 mld zł,

– Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) o 2,1 mld zł.

Foto: Paweł Krupecki

W drugim kwartale zmniejszyło się zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 2,2 mld zł. Wzrosła wartość depozytów na rachunku MF i posiadanych SPW przez fundusze umiejscowione w BGK o 10,2 mld zł.

Jakie długi mają fundusze poza budżetem centralnym?

Całkowite zadłużenie największych funduszy pozabudżetowych wynosi więc: 227,5 mld zł – FPC, 71,2 mld zł – Krajowy Fundusz Drogowy i 51,2 mld zł FWSZ.

Za wzrost zadłużenia państwowego długu publicznego w II kwartale odpowiada przede wszystkim podsektor rządowy: 57,4 mld zł (3,6 proc.), a także w niewielkiej części – ubezpieczeniowy: o 0,3 mln zł (2,1 proc.).

Z ciągu trzech miesięcy zmniejszyło się zadłużenie podsektora samorządowego o 1,1 mld zł (1 proc.), przy spadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1,3 mld zł (1,3 proc.).

Warto przypomnieć, że  w tym roku po czerwcu deficyt budżetowy wyniósł 119,5 mld zł, a miesiąc później (i są to najnowsze dane) 156,7 mld zł.

Rząd w projekcie budżetu na przyszły rok szacuje, że „państwowy dług publiczny w relacji do PKB wyniesie 48,9 proc. w 2025 r., a następnie wzrośnie do 53,8 proc. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie odpowiednio 60,4 proc. i 66,8 proc.”

Źródło: rp.pl

Budżet Państwa deficyt budżetowy finanse publiczne

