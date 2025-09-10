Ministerstwo Finansów co kwartał przedstawia informację na temat długu publicznego w dwóch wymiarach. Pierwszy to państwowy dług publiczny (PDP), czyli ten, który jest przedstawiany w sprawozdawczości krajowej i drugi: dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, liczony według metodologii unijnej. Ten drugi jest wyższy, ponieważ zawiera elementy (np. fundusze zarządzane przez Bank Gospodarki Krajowej), które nie są częścią PDP.

Jak duży jest dług publiczny?

Resort podał właśnie, że EDP wyniósł po II kwartale 2,19 bln zł, czyli o 62,2 mld zł (2,9 proc.) więcej niż trzy miesiące wcześniej i o 173,4 mld zł (8,6 proc.) więcej w porównaniu z końcem 2024 r.

Państwowy dług publiczny na koniec czerwca (po konsolidacji) był o ponad 416 mld zł niższy. Wyniósł ok. 1,77 bln zł. W ciągu kwartału wzrósł o 56,3 mld zł (3,3 proc.), a w porównaniu z grudniem – o 158,0 mld zł (9,8 proc.).

Relacja długu EDP do PKB na koniec II kwartału wyniosła 58,2 proc. (to wstępne szacunki) i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,7 pp. oraz o 2,9 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.