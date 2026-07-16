Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek znów chcę się przypodobać skrajnej prawicy i podgrzewa antyukraińskie nastroje. Tym razem chce „zmuszać” Unię Europejską, by przestała zbroić Ukrainę, dopóki nie wejdzie na ścieżkę „wartości proludzkich”. Można się domyślać, że to kolejna odsłona kopaniny z naszym wschodnim sąsiadem o przeszłość i zbrodnie UPA. W końcu Order Orła Białego już Polska Zełenskiemu odebrała, bez widocznych sukcesów dyplomatycznych, więc teraz trzeba pogrozić jeszcze większymi sankcjami. Cóż z tego, że niewykonalne i bardziej przypominają cep niż dialog. Nie każdego stać na Wersal.