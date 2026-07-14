Wskazania opublikowane przez GIS dotyczą dzieci, które pod opieką rodziców przygotowują i sprzedają np. lemoniadę czy owoce.

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Instrukcje dotyczą żywności oferowanej przez dzieci podczas pikników czy festynów lub w ramach wakacyjnego zarobku. Inspektorat zaznaczył, że taka okazjonalna działalność nie wymaga rejestracji i zezwoleń, ale powinna się odbywać w określonych warunkach.

Sprzedaż okazjonalna lemoniady i wypieków. Instrukcje dla dzieci i ich opiekunów

Do wymogów bezpieczeństwa zaliczono m.in. dbanie o czystość rąk, odzieży i naczyń, ochronę wyrobów przed kurzem i owadami, korzystanie ze świeżych i czystych produktów, używanie wyłącznie wody pitnej czy unikanie bezpośredniego dotykania żywności dłońmi.

Jako dobre praktyki GIS wskazał opiekę osoby dorosłej, bezpieczne ustawienie stoiska czy zapewnienie młodym sprzedawcom ochrony przed słońcem i wody do picia.

Urzędnicy zaapelowali również o wyposażenie stanowiska w pojemnik na odpady i środek dezynfekujący dłonie oraz odseparowanie pieniędzy od miejsca na wyroby.

Produkty powinny być sprzedawane w jak najkrótszym czasie od przygotowania, a młodzi sprzedawcy powinni informować klientów o możliwych alergenach.