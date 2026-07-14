Okazjonalna sprzedaż lemoniady przez dzieci nie wymaga rejestracji i zezwoleń, ale powinna się odbywać w określonych warunkach.
Wskazania opublikowane przez GIS dotyczą dzieci, które pod opieką rodziców przygotowują i sprzedają np. lemoniadę czy owoce.
Instrukcje dotyczą żywności oferowanej przez dzieci podczas pikników czy festynów lub w ramach wakacyjnego zarobku. Inspektorat zaznaczył, że taka okazjonalna działalność nie wymaga rejestracji i zezwoleń, ale powinna się odbywać w określonych warunkach.
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Do wymogów bezpieczeństwa zaliczono m.in. dbanie o czystość rąk, odzieży i naczyń, ochronę wyrobów przed kurzem i owadami, korzystanie ze świeżych i czystych produktów, używanie wyłącznie wody pitnej czy unikanie bezpośredniego dotykania żywności dłońmi.
Jako dobre praktyki GIS wskazał opiekę osoby dorosłej, bezpieczne ustawienie stoiska czy zapewnienie młodym sprzedawcom ochrony przed słońcem i wody do picia.
Urzędnicy zaapelowali również o wyposażenie stanowiska w pojemnik na odpady i środek dezynfekujący dłonie oraz odseparowanie pieniędzy od miejsca na wyroby.
Produkty powinny być sprzedawane w jak najkrótszym czasie od przygotowania, a młodzi sprzedawcy powinni informować klientów o możliwych alergenach.
Osoby przygotowujące i wydające żywność powinny:
- dokładnie myć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po każdej przerwie,
- używać czystych naczyń i przyborów,
- nosić czystą odzież,
- unikać bezpośredniego kontaktu dłoni z żywnością,
- stosować szczypce, łopatki lub rękawiczki jednorazowe,
UWAGA, produkty łatwo się psujące (np. ciasta z kremem, koktajle mleczne) mogą wymagać przechowywania w niskich temperaturach.
Nie należy przygotowywać ani sprzedawać żywności w przypadku występowania objawów chorobowych, takich jak gorączka, kaszel, biegunka lub infekcja.
Bezpieczne przygotowanie lemoniady
Używaj wyłącznie wody zdatnej do picia, dokładnie myj owoce, zioła i inne dodatki, przygotowuj lód z czystej wody pitnej, przechowuj lemoniadę w zamkniętych pojemnikach lub dzbankach, chroń ją przed owadami, kurzem i słońcem, przechowuj ją w chłodnym miejscu, zużywaj na bieżąco.
Bezpieczna sprzedaż owoców
Sprzedawaj wyłącznie świeże owoce, nie oferuj owoców spleśniałych, nadpsutych ani uszkodzonych, przechowuj i eksponuj owoce w czystych pojemnikach, chroń je przed owadami i zanieczyszczeniami.
Bezpieczne przygotowanie domowych wypieków
Używaj świeżych składników, zabezpieczaj wypieki przed kurzem i owadami, ogranicz możliwość dotykania produktów przez klientów, porcjuj produkty przy użyciu łopatek lub szczypiec, przechowuj produkty łatwo psujące się w chłodnym miejscu.
Dobre praktyki
- zapewnij dzieciom opiekę osoby dorosłej podczas przygotowywania i sprzedaży żywności,
- ustaw stoisko w miejscu czystym i bezpiecznym, unikaj lokalizacji przy ruchliwych ulicach i innych źródłach zanieczyszczeń,
- zabezpiecz stanowisko przed nadmiernym nasłonecznieniem,
- zapewnij dostęp do wody pitnej,
- wyposaż stanowisko w pojemnik na odpady oraz środek do dezynfekcji rąk,
- oddziel miejsce przyjmowania gotówki od miejsca przechowywania i wydawania żywności,
- informuj klientów o składnikach mogących wywoływać alergie, takich jak mleko, gluten, orzechy czy jaja,
- przygotowuj żywność możliwie blisko terminu sprzedaży.
Czego unikać
- przygotowywania i sprzedaży żywności podczas choroby,
- używania składników budzących wątpliwości co do świeżości,
- stosowania kremów zawierających surowe jaja oraz mas i składników wymagających stałego chłodzenia,
- sprzedaży owoców pochodzących z terenów narażonych na zanieczyszczenia, zwłaszcza z bezpośredniego sąsiedztwa ruchliwych dróg,
- przechowywania żywności przez długi czas w wysokiej temperaturze,
- sprzedaży produktów, których świeżość lub bezpieczeństwo budzą wątpliwości.
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