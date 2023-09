Był też komentarz ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego. Rzecznik prasowy GIS przekazał, że okazjonalne oferowanie żywności konsumentom, np. w trakcie festynów, kiermaszy, sprzedaż lemoniady przez dzieci nie wymaga zgłoszenia do sanepidu. "Obowiązkowi rejestracji lub zatwierdzenia przez sanepid podlegają tylko te podmioty, które prowadzą zorganizowane i mające ciągły charakter czynności, związane z produkcją lub obrotem żywnością" - twierdził.

Dzieci mogą sprzedawać, ale...

Adwokat Magdalena Gołacka z kancelarii BKB w rozmowie z TVN24.pl zwróciła uwagę, że w Polsce brakuje przepisów wprost odnoszących się do sytuacji osób niepełnoletnich, które sprzedają produkty we własnym zakresie, a ze względu m.in. na niskie przychody nie muszą rejestrować działalności gospodarczej.

- Ponieważ osoby, które nie ukończyły jeszcze 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, należałoby konsekwentnie przyjąć, że osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny podejmować samodzielnej działalności polegającej na sprzedaży produktów - wyjaśniła prawniczka.

Jej zdaniem, w przypadku niepełnoletnich powyżej 13. roku życia taka działalność byłaby uzależniona od uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub od tego, czy przedmioty wystawione na sprzedaż zostałyby oddane do swobodnego użytku niepełnoletnich sprzedawców.

Natomiast odpowiedź na pytanie, czy osoby niepełnoletnie mogą sprzedawać produkty na ulicy, będzie zależeć od tego, czy taka osoba jest zatrudniona przez inny podmiot, czy też prowadzi sprzedaż z własnej inicjatywy.

- Zatrudnienie osób poniżej 18. roku życia przez inny podmiot nie jest co do zasady zakazane, ale podlega pewnym ograniczeniom, które mają chronić takie osoby przed zatrudnieniem nieodpowiednim ze względu na ich wiek. Zatrudnienie osoby niepełnoletniej na podstawie umowy o pracę jest możliwe, pod pewnymi warunkami, po ukończeniu przez nią 15 lat, a w przypadku innej formy zatrudnienia - co do zasady po ukończeniu 16 lat - podkreśla mec. Gołacka.