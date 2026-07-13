O zniesienie embarga zabiega Komisja Europejska. W ubiegłym tygodniu jej rzecznik Olof Gill powiedział, że od listopada 2025 r. w handlu z Ukrainą obowiązuje nowa umowa, przewidująca niższe kontyngenty i mechanizmy zabezpieczające interesy europejskich rolników. Dlatego w ocenie Komisji, embargo utrzymywane przez Polskę, Słowację i Węgry jest nieuzasadnione i grozi fragmentacją wspólnego rynku unijnego.

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Polska nie chce znieść embarga na produkty rolne z Ukrainy

Wiceminister rolnictwa w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że Polska nie widzi możliwości zniesienia embarga.

– Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach rolnych, jesteśmy przed żniwami, kiedy ceny zbóż są zazwyczaj najniższe. Rolnicy są często zmuszeni sprzedawać swoje produkty prosto z pola, ponieważ nie mają możliwości ich magazynowania. Nie widzimy więc możliwości zniesienia jednostronnego zakazu, który obecnie obowiązuje, ponieważ byłoby to niekorzystne dla polskiego rynku rolnego, polskich rolników i, co najważniejsze, w naszej ocenie również dla konsumentów – powiedział Nowak, który w poniedziałek wziął udział w posiedzeniu ministrów rolnictwa państw UE w Brukseli.

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– Ukraina zyskała zliberalizowany dostęp do europejskich rynków bez konieczności spełniania rygorystycznych standardów, które musieli spełnić i nadal spełniają polscy rolnicy. Dlatego obecnie nie widzimy perspektywy zniesienia embarga – dodał.

Polska wskazuje na ryzyko destabilizacji rynku rolnego

Wiceminister przypomniał, że niedawno Polskę odwiedził unijny komisarz do spraw rolnictwa Christophe Hansen.

– Był na Krajowych Dniach Pola, odbył wiele spotkań z sektorem bankowym, organizacjami rolniczymi oraz połączonymi komisjami sejmowymi. Jasno sygnalizowaliśmy, że nie widzimy możliwości zniesienia tego mechanizmu, ponieważ liberalizacja handlu jest niekorzystna dla Polski. Embargo jest obecnie jedynym sposobem na ustabilizowanie rynku rolnego w naszym kraju – podkreślił Nowak.

Jeszcze przed wizytą w Polsce, która odbyła się 18 i 19 czerwca, Hansen powiedział PAP, że prowadzi z polskimi władzami dialog w sprawie zniesienia embarga.