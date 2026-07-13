Grupa Eurocash już od wielu miesięcy pracuje nad uporządkowaniem swojej sieci. W związku z tym likwiduje lub przekształca nierentowne sklepy. Jak informuje DlaHandlu.pl, w 2025 r. z sieci zniknęło około 68 placówek własnych i partnerskich, w tym 41 Delikatesów Centrum. Docelowo działalność może zakończyć około 150 sklepów własnych. Jednocześnie ponad 1000 placówek ma zostać przekształconych w sklepy franczyzowe. Firma liczy, że te zmiany poprawią rentowność grupy.

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Nagłe zamknięcie sklepu w Łowiczu

Z końcem czerwca zamknięto Delikatesy Centrum przy ul. Warszawskiej w Łowiczu. Decyzja zaskoczyła zarówno klientów, jak i zatrudnionych. Według relacji lokalnych mediów załoga została oficjalnie poinformowana o likwidacji sklepu dopiero 30 czerwca, czyli w ostatnim dniu jego działalności.

Pracownicy otrzymali wypowiedzenia od przedstawicieli firmy na zapleczu. Choć już wcześniej pojawiały się sygnały, że placówka może zostać zamknięta, jeżeli nie znajdzie się chętny franczyzobiorca, nikt nie spodziewał się, że nastąpi to tak szybko. W sklepie pracowało 11 osób.

W Wyszkowie zlikwidowano dwa sklepy

Podobna sytuacja miała miejsce w Wyszkowie. Dwa sklepy Delikatesy Centrum przy ulicach Prostej i Centralnej zakończyły działalność 1 lipca. Dzień wcześniej pracownicy otrzymali wypowiedzenia. Według lokalnych mediów pracę mogło stracić około 30 osób.

Na drzwiach jednej z placówek pojawiło się pożegnanie skierowane do klientów, w którym załoga dziękowała za zaufanie i wieloletnią obecność. Pracownicy podkreślali, że decyzja o zamknięciu była dla nich zaskoczeniem.