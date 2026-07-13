Torres był pytany o 2,4 mln wniosków, które zostały złożone w Hiszpanii na podstawie tzw. ustawy o wnukach. Chodzi o przepisy przyjęte w 2022 r. w ramach ustawy o pamięci demokratycznej, umożliwiające uproszczone uzyskanie obywatelstwa przez potomków Hiszpanów.

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Hiszpania musiała wzmocnić służbę konsularną ze względu na dużą liczbę wniosków złożonych na mocy przepisów pozwalających uzyskać hiszpańskie obywatelstwo

Jak przyznał minister, rozpatrzenie wszystkich wniosków może zająć lata, a do przyszłych wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na lato 2027 r., może dodatkowo przybyć 500 tys. nowych obywateli z prawem głosu.

Jak podkreślił „El Pais”, liczba wniosków zmusiła hiszpański resort spraw zagranicznych do wzmocnienia służby konsularnej. Torres poinformował z kolei, że wiele wniosków zostało złożonych w Argentynie, gdzie mieszka spora społeczność pochodząca z Galicji, Wysp Kanaryjskich i Asturii.

Opozycja oskarża rząd o sztuczne zwiększanie liczby swoich wyborców

Opozycyjna Partia Ludowa (PP), która według sondaży ma duże szanse na zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, oskarża rząd o „inżynierię wyborczą”. Według ugrupowania władze chcą wykorzystać „prawo o wnukach” do szybkiego zwiększenia liczby wyborców wobec spadającego poparcia.

Partie opozycyjne, w tym przede wszystkim radykalnie prawicowy Vox, krytykują rząd również za inny proces legalizacji imigrantów, w ramach którego złożono około 1,2 mln wniosków. Socjalistyczny rząd podkreśla z kolei kluczowe znaczenie imigrantów dla szybko rozwijającej się hiszpańskiej gospodarki.