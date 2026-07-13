Upały będą szczególnie dotkliwe w Rzymie
Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej drugiej wyspie mają być nawet 42-43 stopnie. Według meteorologów najbardziej intensywnej fali upałów należy spodziewać się 14 i 15 lipca, kiedy masy gorącego powietrza znad Sahary napłyną na prawie całe terytorium Włoch.
– Jesteśmy w okresie charakteryzującym się ekstremalnymi i utrzymującymi się zjawiskami pogodowymi – wyjaśnił meteorolog Mattia Gussoni, cytowany przez media.
Na łamach dziennika „Il Messaggero” podkreślono, że w okresie upałów rośnie liczba przypadków wylewów i zawałów serca. Profesor Francesco Franceschi z oddziału ratunkowego rzymskiej Polikliniki Gemelli ostrzegł na łamach tej gazety, że długotrwałe fale upałów, które nie dają nawet wytchnienia w nocy, są wrogiem dla osób najsłabszych, ale w rzeczywistości zagrażają zdrowiu wszystkich. Jak dodał, stres wywołany także gorszym snem, prowadzi do spadku odporności i zwiększa ryzyko zachorowania na choroby zakaźne.
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– Ogólnie rzecz biorąc, ludzie są bardziej drażliwi, podatni na lęki i ataki paniki oraz zaburzenia koncentracji. Dlatego obserwujemy wzrost liczby awantur i wypadków drogowych – mówił prof. Franceschi. – Powinniśmy zacząć się martwić wtedy, gdy popełniamy więcej błędów niż zwykle, zapominając o różnych rzeczach. To oznacza cierpienie z powodu upału i brak jasności umysłu – dodał.
Bardzo gorąco jest i będzie jeszcze bardziej w Rzymie – ostrzegł dziennik „La Repubblica”, zaznaczając, że temperatura w mieście, zwłaszcza w dzielnicach najbardziej oddalonych od morza, sięgnie 40 stopni.
W Wiecznym Mieście największy problem pojawia się po zachodzie słońca, kiedy ulice, budynki i chodniki zaczną powoli oddawać zgromadzone w ciągu dnia ciepło, uniemożliwiając spadek temperatury. Noce będą w Rzymie tropikalne, bo temperatura nie spadnie poniżej 25 stopni, co oznacza niewielkie szanse na wytchnienie po gorącym dniu.
W stolicy Włoch przebywają tysiące turystów i tylko niewielu z nich, co można zauważyć na ulicach i placach oraz w pobliżu zabytków, przygotowanych jest na ekstremalne warunki pogodowe. Niektórzy szukają chłodu w rzymskich fontannach, co jest zabronione i karane grzywnami. Straż miejska interweniuje między innymi przy zabytkowej fontannie Barcaccia przy Schodach Hiszpańskich, gdzie turyści wchodzą po marmurowej powierzchni, by włożyć głowę pod strumień wody.
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