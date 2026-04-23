Nowa Polska nie zyskała jeszcze szerokiej rozpoznawalności. Partia planuje jednak samodzielny start w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i buduje swoje struktury w kraju.

Nowa partia na polskiej scenie politycznej. Kto tworzy Nową Polskę?

Jak informuje Radio Zet, ugrupowanie ma już trzyosobową reprezentację w Senacie. Należą do niej senatorowie Wadim Tyszkiewicz, Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba. Wspólnie z byłymi politykami Polski 2050 i senatorem Mirosławem Różańskim tworzą klub senacki Nowa Polska–Centrum.

– W naszych strukturach w większości są samorządowcy, czyli osoby, które mają ogromne doświadczenie budowane na współpracy z ludźmi najniżej – w gminach i tych najmniejszych samorządach – powiedziała w rozmowie z Radiem Zet Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.

Jak twierdzą członkowie Nowej Polski, partia ma już swoje struktury we wszystkich regionach. Znajdują się wśród nich doświadczeni samorządowcy, m.in. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina czy Marek Materek, prezydent Starachowic. Szefem Nowej Polski jest senator Zygmunt Frankiewicz, wieloletni prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich. Partia powstała z inicjatywy senatora Wadima Tyszkiewicza, byłego prezydenta Nowej Soli, który jest wiceprezesem ugrupowania.

Nowa Polska powalczy w przyszłorocznych wyborach. Jakie ma założenia?

Nowa Polska to partia centrowa o profilu liberalno-konserwatywnym. W październiku 2025 r. partia zorganizowała pierwszą konwencję.& Zgodnie z deklaracją programową do jej priorytetów mają należeć kwestie dotyczące usług publicznych, gospodarki, bezpieczeństwa państwa, demografii i samorządu. Jak wymienia Radio ZET, partia postuluje m.in. uproszczenie systemu podatkowego, deregulację i ułatwienia dla przedsiębiorców, a także decentralizację administracyjną oraz głębokie zmiany w zasadach funkcjonowania służby zdrowia, szkół i uczelni. Nowa Polska planuje samodzielny start w wyborach parlamentarnych w 2027 r. Wkrótce ugrupowanie ma przedstawić swój program.

– Nie kierujemy się populizmem. Dzisiaj polityka zbudowana jest totalnie na emocjach, a za tym nie idą konkrety. Przykre jest to, że wielu ludzi nie patrzy na to i nie rozlicza swoich przedstawicieli w ławach sejmowych. Budujemy program w grupach roboczych i współpracujemy z ludźmi, którzy mają doświadczenie w konkretnych dziedzinach i za chwilę tę ofertę przedstawimy – przekonuje burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska w rozmowie z Radiem Zet.