„Z uwagi na to, że od daty mojego wyboru na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego upłynęło trzydzieści dziewięć dni, natomiast od rozpoczęcia mojej kadencji, zatem daty, w której mógłbym nawiązać stosunek służbowy, upłynęły ponad trzy tygodnie, zwracam się ponownie do Pana Prezydenta o wskazanie terminu, w którym – w obecności Pana Prezydenta – będę mógł złożyć ślubowanie stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (DzU z 2018 r., poz, 1422). Pragnę podkreślić, że ceremonia złożenia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowi warunek konieczny dla nawiązania przezeń stosunku służbowego, o czym jednoznacznie przesądza brzmienie art. 5 przywołanej ustawy” – czytamy w liście, który we wtorek rano Sławomir Patyra osobiście złożył w Kancelarii Prezydenta RP.

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Zapewnia w nim, że jako obywatel, ale też konstytucjonalista i nauczyciel akademicki z ponad 31-letnim doświadczeniem w kształtowaniu u studentów szacunku dla instytucji państwa i procedur, chciałby złożyć ślubowanie przed Prezydentem. Jak podkreśla sędzia, choć ceremonia ma znaczenie symboliczne, to udział w niej Prezydenta realizuje wyrażoną w Preambule do konstytucji ideę współdziałania organów i władzy publicznej. „(…) a dla Suwerena stanowi dowód rzetelnego i sprawnego działania instytucji”.

Nowy sędzia TK tłumaczy swoją wizytę w Kancelarii Prezydenta

To już drugi list prof. Patyry skierowany do prezydenta, w którym ten wyraża gotowość złożenia ślubowania. O pierwszym pisaliśmy na początku lipca. Sędzia nie doczekał się na niego odpowiedzi.

– Przedstawiciele prezydenta zapewniali, że kwestia ślubowania będzie załatwiona bez zbędnej zwłoki. Natomiast fakt, że do tej pory nie zostałem zaproszony do Pałacu Prezydenckiego tłumaczyli napiętym kalendarzem głowy państwa. Rozumiem, że pan prezydent ma różne aktywności na arenie międzynarodowej i krajowej, ale ja również, jako sędzia TK, mam swoje obowiązki wobec państwa i wobec obywateli i chciałbym je móc zacząć wykonywać. Stąd mój drugi list do pana prezydenta w tej sprawie – mówi „Rzeczpospolitej” Sławomir Patyra.

Przypomnijmy, że wcześniej w analogicznej sytuacji znalazło się sześcioro nowych sędziów TK, których Sejm wybrał 13 marca tego roku. Oni również długo oczekiwali na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Ostatecznie w obecności prezydenta rotę sędziowskiego ślubowania wygłosiło tylko dwoje z nich – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Pozostali – Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Anna Korwin-Piotrowska oraz Marcin Dziurda, złożyli ślubowanie „wobec prezydenta” w Sejmie. Z tego powodu prezes TK, Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do pracy w Trybunale.