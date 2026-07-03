prof. Sławomir Patyra przed salą plenarną Sejmu
Profesor UMCS, dr hab. Sławomir Patyra, został wybrany w miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja zakończyła się w niedzielę 28 czerwca.
Zgodnie z ustawą prezydent Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać od niego ślubowanie, co pozwoliłoby prof. Patyrze nawiązać stosunek służbowy sędziego i rozpocząć orzekanie w Trybunale. Media donosiły w czerwcu, że według nieoficjalnych informacji, prezydent zamierza przyjąć ślubowanie od Sławomira Patyry. On sam twierdzi jednak, że do tej pory nie otrzymał „żadnego pisma, ani zaproszenia do złożenia ślubowania”.
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- Od pierwszego dnia, kiedy zakończyła się kadencja mojego poprzednika, na którego miejsce zostałem wybrany jestem w stanie pełnej gotowości, aby w terminie wskazanym przez pana prezydenta stawić się i złożyć ślubowanie – powiedział w piątek prof. Patyra w rozmowie z RadioZET.pl - Dziś złożyłem w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta pismo, w którym zwracam się z prośbą, zgodnie ze stosownym przepisem, o wyznaczenie terminu ślubowania. Teraz będę czekał na odpowiedź ze strony kancelarii – dodał.
Zaprzysiężenie nowego sędziego TK ma znaczenie nie tylko dla samego prof. Patyry. Od wielu miesięcy Trybunał pracuje w okrojonym składzie, gdyż prezydent Nawrocki nie odebrał dotąd ślubowania także od czwórki innych sędziów, wybranych przez Sejm w lutym. Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska wygłosili tekst ślubowania w Sejmie, ale nie było przy tym prezydenta. Z tego powodu prezes TK nie chce dopuścić ich do orzekania.
Zaprzysiężenie doczekało się tylko dwoje sędziów wybranych w lutym - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, wybranych razem z wymienioną czwórką, w identycznej procedurze. Szef Kancelarii Prezydenta RP wyjaśniał wtedy, że odebranie ślubowania od dwóch osób wystarczy, by osiągnąć wymóg 11 osób pełnego składu Trybunału. Po wygaszeniu kadencji sędziego Zielonackiego i bez zaprzysiężenia następcy ten argument jest nieaktualny.
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